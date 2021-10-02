«Начало конца украинской экономики»: почему в Раде обвиняют власти страны в потере рынка поставок газа из РФ в Венгрию

Прекращение поставок российского газа в Венгрию через территорию Украины — следствие бездумной политики киевских властей. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. С его точки зрения, сложившаяся ситуация может стать «началом конца украинской экономики». Эксперты, в свою очередь, напоминают, что развитию альтернативных маршрутов снабжения европейцев российским голубым топливом способствовала именно политика официального Киева. Текущие претензии Украины касательно транзита из РФ на этом фоне выглядят довольно абсурдно, говорят аналитики.

Прекращение поставок российского газа в Венгрию в обход украинской территории является следствием непродуманных действий властей Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны... Российский «Газпром» сегодня (в пятницу, 1 октября. — RT) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идёт в обход территории Украины! Всё это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал Кива в своём Telegram-канале.

По его словам, политическое руководство страны, действия которого привели к подобной ситуации, можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы».

Кива считает, что «всё это было сделано» в угоду американским партнёрам и «точно не бесплатно». Ведь, как напоминает политик, США «так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России».

«А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — делает вывод депутат.

«По случаю зависти»

Напомним, накануне вступили в силу два долгосрочных контракта на поставку газа между «Газпромом» и венгерской MVM CEEnergy Ltd. Суммарный объём поставок по этим контрактам составляет до 4,5 млрд кубометров топлива в год. Из них 3,5 млрд поступят через Сербию и ещё 1 млрд — через Австрию. Контракты действуют до конца 2036 года, их условия могут быть изменены через десять лет.

О заключении соглашений 27 сентября сообщил «Газпром»: документы были подписаны в Будапеште — на церемонии присутствовали зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

РИА Новости

Новое газовое партнёрство Москвы и Будапешта вызвало крайне негативную реакцию в Киеве. Так, в МИД Украины заявили, что решение Венгрии заключить такую сделку является необоснованным и вредит отношениям с Киевом.

«Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, которое не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года», — говорится в комментарии ведомства.

Также по теме «Последовательно остаёмся верны нашим обязательствам»: в Кремле ответили на заявления Киева о приостановке транзита газа 1 октября вступило в силу газовое соглашение между «Газпромом» и Венгрией. С этого дня начинаются поставки российского голубого...

Кроме того, украинские дипломаты пообещали вынести действия Будапешта на рассмотрение инстанций Евросоюза.

«Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», — отметили в министерстве.

В свою очередь, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что ожидает сокращения или полной остановки транзита в Венгрию, несмотря на текущий контракт, действующий до 2024 года.

С точки зрения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция Киева — не что иное, как проявление зависти.

«Когда в следующий раз наши западные партнёры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — отметила дипломат в своём Telegram-канале.

Стоит добавить, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг претензии Киева, подчеркнув, что «никто не имеет права вмешиваться» в решения Будапешта в сфере энергетики.

«Циничная логика»

В «Операторе ГТС Украины» также заявили, что из-за прекращения транзита газа из РФ для венгерской стороны Киев лишился возможности импорта газа по так называемому виртуальному реверсу.

«С учётом того что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путём виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», — сообщили в компании.

Компания подтвердила, что транзит газа в Венгрию был прекращён 1 октября с 07:00 по местному времени.

«Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности с Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки», — пояснили в «Операторе ГТС Украины».

© Legion-media.ru / Igor Golovnov

Напомним, что Киев с 2015 года отказался от прямых поставок газа из России, заменив их реверсными закупками из ЕС. Эта форма импорта предполагает, что, формально приобретая топливо у европейских компаний, Украина фактически получает его из транзитного потока из РФ в Европу.

При этом глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что действующий транзитный контракт c «Газпромом» предусматривает возможность прекращения физического транзита через украинскую территорию.

«Газпром» имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Также по теме «Эти решения могут оказаться фатальными»: почему на Украине критикуют власть за отказ от прямых поставок газа из России Украина в условиях рекордных рыночных цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в крайне невыгодном положении....

По мнению топ-менеджера, прекращение транзита в Венгрию является демонстрацией того, что произойдёт после запуска «Северного потока — 2» и что Кремль использует газ «как оружие». Он также считает, что США и Германия должны ввести новые санкции против российского газопровода. С точки зрения главы «Нафтогаза», «чем раньше это произойдёт, тем лучше».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия РФ находятся в рамках контрактных обязательств, а попытки увязать данную ситуацию с «Северным потоком — 2» назвал политизированными.

«Претензии к России были и будут, большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизирована, но главное в этой ситуации — что мы последовательно остаёмся верны нашим обязательствам», — подчеркнул Песков.

Аналитики, со своей стороны, констатируют, что нынешняя позиция Киева — прямое продолжение курса предыдущих властей республики, из-за которого РФ и начала строительство обходных газопроводов в Европу.

«Нынешнее руководство в Киеве тоже делает всё для того, чтобы «Газпром» заключал долгосрочные договоры по обходным трубопроводам, ведь постоянно с украинской стороны слышны обвинения в адрес РФ во всех бедах. В таких условиях, естественно, российская компания не горит желанием сохранять транзит через Украину, а из-за высоких тарифов это стало ещё и экономически невыгодно», — пояснил в интервью RT эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Власти Украины годами демонизируют «Газпром», обозначая его как врага, и открыто называют РФ государством-агрессором, при этом требуя сохранения экономических отношений между странами в области транзита газа, напоминает аналитик.

Также по теме Обходной транзит: почему Украина недовольна новым газовым соглашением между Россией и Венгрией Украина ожидает значительного сокращения или даже полной остановки транзита российского газа в Венгрию через свою территорию, заявил...

«Это уже похоже на какое-то помешательство на уровне первых лиц — Зеленский едет в Вашингтон, где заявляет, что у России якобы самый грязный газ в мире, что Москва — агрессор, но при этом просит сохранить транзит российского газа. Логика политических и экономических украинских элит понятна и цинична: на Россию списывают все проблемы, но при этом хотят заработать за счёт неё», — говорит Юшков.

Он прогнозирует, что Киев будет использовать новые контракты между Будапештом и Москвой как повод для очередных политических атак на «Северный поток — 2».

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, украинская власть поставила себя в очень непростую ситуацию в энергетической сфере, долгое время занимаясь разрушением партнёрства с Россией во всех его аспектах.

«Киев, зарекомендовав себя как безответственного партнёра, проводит политику, при которой Россия вынуждена терпеть убытки в энергетической сфере. Однако Украина фактически сама же себя загнала в угол, ведь Россия в таких условиях сумела выстроить альтернативные транзитные пути в партнёрстве с другими странами. Были реализованы в полной мере такие проекты, как «Турецкий поток», «Северный поток — 2», и заключено соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа в обход украинской территории», — подчеркнул эксперт.

При этом конечным результатом действий Киева стала «абсурдная» схема виртуального реверса, напоминает политолог.

«Это был совершенно абсурдный шаг Украины в развязанной ею же борьбе с Россией. Теперь, когда реверс через Венгрию оказывается невозможным, Украине придётся делать вид, что она получает не российский газ, а какой-то неведомый европейский газ реверсным путём, что, по сути, уже оказывается невозможным в принципе», — пояснил Шаповалов.

По его словам, третьи страны не обязаны потакать Киеву, который объявляет о противостоянии с РФ, при этом требуя от Москвы контрактных преференций.

«Никаких долговых обязательств у Венгрии перед Украиной нет, тем более двусторонние отношения довольно непростые в силу того, что в Будапеште небезосновательно считают, что права венгерского меньшинства на Украине дискриминируются. В любом случае речь идёт о том, что такие суверенные государства, как Венгрия и Россия, которые исходят из своих национальных интересов, вольны заключать любые соглашения», — резюмировал эксперт.