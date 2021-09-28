Обходной транзит: почему Украина недовольна новым газовым соглашением между Россией и Венгрией

Украина ожидает значительного сокращения или даже полной остановки транзита российского газа в Венгрию через свою территорию, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. 27 сентября «Газпром» и венгерская MVM CEEnergy Ltd подписали два долгосрочных контракта на поставку газа — через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы, а также через Австрию. В украинском МИД пообещали обратиться в Еврокомиссию по поводу соглашений между Будапештом и «Газпромом». Эксперты отмечают, что Венгрия заключила контракты из-за очевидной экономической выгоды для себя, а Киев занял заведомо проигрышную позицию в этой ситуации.

Украинские власти опасаются полной остановки транзита российского газа в Венгрию через территорию страны после подписания новых контрактов между Будапештом и «Газпромом». Об этом заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Гендиректор компании заявил, что целью новых соглашений российской компании с венгерской стороной якобы был именно обход Украины. Макогон также выразил мнение, что запуск «Северного потока — 2» поставит под угрозу сохранение транзита газа через Украину и продление контракта на него после 2024 года.

Контракты и реакция

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе «Газпрома» сообщили о заключении с венгерской MVM CEEnergy Ltd двух долгосрочных контрактов на поставку газа до конца 2036 года. Соглашения были подписаны в Будапеште в присутствии главы МИД Венгрии Петера Сийярто и зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой.

Суммарный объём контрактов составляет до 4,5 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд будут поступать по балканскому маршруту, а ещё 1 млрд — через Австрию (в 2020-м Венгрия импортировала 8,6 млрд кубометров газа из России). Новые соглашения вступят в силу 1 октября 2021 года и предусматривают возможность изменения условий через десять лет.

«Подписанные сегодня долгосрочные контракты гарантируют надёжные, стабильные поставки российского газа на ближайшие 15 лет. Важная составляющая новых договорённостей — это диверсификация маршрутов поставок», — подчеркнул глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Уже с 1 октября Венгрия начнёт получать газ «Газпрома» через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем», — добавил он.

Церемония подписания договора о поставках газа между «Газпромом» и Венгрией

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© Szijjártó Péter

Подписание газовых соглашений между Россией и Венгрией вызвало негативную реакцию в Киеве. Так, в МИД Украины выразили разочарование решением Будапешта и назвали его «необоснованным» и вредящим двусторонним отношениям.

«Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины. Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, которое не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там выразили мнение, что Венгрии было бы выгоднее получать газ транзитом через территорию Украины, и заявили, что обратятся в инстанции ЕС из-за действий венгерской стороны. «Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», — говорится в сообщении МИД.

На фоне этих событий в ведомстве заявили о переносе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти 29—30 сентября в Будапеште.

«МИД Украины инициировал перенос заседания комиссии на более поздний срок, ведь венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создаёт новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия», — говорится в сообщении.

Подписание газового контракта между Венгрией и «Газпромом» в обход украинской территории — удар по Киеву, заявил в эфире телеканала ICTV министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это удар (по двусторонним отношениям. — RT), и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия», — сказал он.

По его мнению, в Будапеште ведут игру, которая состоит в том, чтобы одновременно достигать прогресса в отношениях, как с Украиной, так и с Россией: «Но эта игра не может длиться вечно».

Заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал болезненную реакцию Киева на новое партнёрство РФ и Венгрии закономерной.

«Киев теряет часть доходов и из-за этого кричит и нервничает. Но Венгрия пошла на такой шаг, потому что есть более выгодный и надёжный вариант доставки газа через новую инфраструктуру. Кроме того, на это повлияло и то, что украинская сторона вела себя неадекватно во время переговоров по газовому вопросу», — рассказал эксперт в беседе с RT.

При этом украинской стороне не удастся привязать это соглашение к вопросу своей «безопасности» из-за «Северного потока — 2», так как речь идёт о поставках через «Турецкий поток» и инфраструктуру, которую построили в странах Европы, подчеркнул Гривач.

«В данном случае транспортировка российского газа позволит улучшить газовую сеть, развивать её, повышать доступность газа в регионе. Это серьёзная база для развития региональной экономической и энергетической безопасности. Украина и дальше будет выражать протесты, однако её крики уже утомляют европейских адресатов», — отметил эксперт.

Транзитный вопрос

Украинская сторона настаивает на сохранении транзита российского газа в Европу через свою территорию. Так, в июле гендиректор «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил, что это якобы гарантирует безопасность страны.

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остаётся одним из основных транзитёров российского газа в Европу», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Украинская ГТС

© REUTERS/Gleb Garanich

В частности, из-за этого, а также из-за солидной прибыли, получаемой за транзит газа, Киев выступал против реализации проекта «Северный поток — 2», отмечают эксперты. Так, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после запуска трансбалтийского газопровода бюджет страны лишится $3 млрд в год, получаемых за счёт транзита газа.

«Северный поток — 2» отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит нас по меньшей мере от $3 млрд в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

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Напомним, 30 декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили контракт на транзит российского газа до 2024 года. В Москве неоднократно отмечали, что рассматривают этот вопрос исключительно с коммерческой стороны и готовы продолжить транзит по украинской территории при экономической целесообразности этого, а также при условии, что ГТС Украины находится в нормальном состоянии. В июле об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что объём поставок газа через Украину будет зависеть от спроса потребителей в Европе. В августе Владимир Путин также подтвердил готовность Москвы поставлять газ через Украину после 2024 года — в объёмах и на срок, которые будут зависеть от энергетических потребностей Евросоюза.

Политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии RT отметил, что, пытаясь представить новое соглашение Венгрии и России как экономически невыгодное и политически мотивированное, Киев демонстрирует свою острую зависимость от российского транзита.

«Роль государства-транзитёра крайне важна для Украины, ведь у неё нет других статей дохода. Однако у Киева могли бы быть другие статьи дохода, если бы нынешняя украинская власть руководствовалась интересами государства, а не политических и экономических сил, которые находятся далеко за пределами страны», — подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что, заключая такой контракт, Венгрия поступает абсолютно правильно, ведь она пытается обезопасить себя от непредсказуемого поведения украинских властей.

«Сейчас Венгрия гарантирует себе более низкие цены на газ, которые не зависят от колебаний на рынке, а также приобретает надёжного партнёра, который не придумает новых правил игры по ходу самой игры, как это делают США. В то же время «Газпрому» это выгодно, потому что он сможет гарантировать себе стабильную работу по добыче и по доставке газа», — отметил экономист.

При этом собеседник RT скептически отнёсся к намерению Киева обратиться в Еврокомиссию с требованием проверить контракты на соответствие энергетическому законодательству ЕС.