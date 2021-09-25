«К этим словам необходимо прислушаться»: почему в Раде заявили о кризисной ситуации в энергетике Украины

Украина может «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризисной ситуации в энергетике. Об этом заявила депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. По её словам, зимой в стране стоит ожидать веерных отключений и дальнейшего упадка состояния всех сетей из-за непрофессионализма руководства энергокомплекса государства. Ранее парламентарий обвинила украинское правительство в срыве подготовки к отопительному сезону. Эксперты отмечают, что тяжёлое положение дел стало следствием политического курса нынешней власти, в том числе её отказа от прямого импорта топлива из России.

Из-за кризиса в энергетической сфере Украины страна может «не дожить» до следующего отопительного сезона. Об этом заявила депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.

В эфире телеканала «Наш» парламентарий подчеркнула, что украинская энергетика находится в плачевном состоянии из-за непрофессионализма управленцев.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы и сделали это на газ и на электроэнергию. Слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», — сказала Буймистер.

При этом зимой на Украине можно ожидать веерных отключений и дальнейшего упадка состояния всех сетей, считает политик.

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживём», — заявила депутат.

Людмила Буймистер не в первый раз выступает с критикой положения дел в энергетической сфере Украины. Так, в июле парламентарий обвинила правительство страны в срыве подготовки к отопительному сезону.

«В стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его купить. Ремонтная кампания, по сути, сорвана, и энергосистема уверенно скатывается в пропасть... Почему на Украине сорвана подготовка к отопительному сезону и кто в этом виноват — я адресую господину премьер-министру», — написала политик в своём Facebook.

По мнению депутата, на Украине сложилась критическая ситуация — из-за отсутствия топлива были остановлены 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ по всей стране.

«Каждый третий блок государственной компании «Центрэнерго» сегодня не может работать, поскольку на складах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ. Госкомпания обратилась в СНБО с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля», — рассказала Буймистер.

Без прямых поставок

О том, что Украина почти с 100%-ной вероятностью столкнётся с проблемами генерации электроэнергии, предупредил и первый зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, украинская сторона «подставилась» путём отказа от прямого контракта с «Газпромом» на поставки российского газа в условиях рекордных рыночных цен на голубое топливо и из-за нехватки угля.

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре — январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа», — заявил Кучеренко в эфире телеканала «Первый независимый» 18 сентября.

Заседание Верховной рады Украины

РИА Новости

Напомним, что в начале этого года премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о том, что Украина не будет возобновлять прямой импорт газа из РФ.

«Газ из России закупать напрямую наше правительство не имеет намерения. Точка», — приводит его слова ТАСС. В марте глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что возобновление прямого импорта российского газа поставило бы под угрозу суверенитет страны.

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«Такие договорённости невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, так как предусматривает посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», — сказал Коболев в интервью изданию «Украинская неделя».

При этом Киев продолжает настаивать на сохранении транзита российского газа через свою территорию. Так, гендиректор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон заявил накануне, что украинская сторона хотела бы немедленно заключить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года, когда завершится действующее соглашение с «Газпромом».

«Мы настаиваем на том, что контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года», — подчеркнул Макогон во время круглого стола, который был организован по видеосвязи американским аналитическим центром Atlantic Council («Атлантический совет»)*.

По его словам, это будет гарантией сохранения транзита через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2», за сертификацией которого намерены пристально следить в Киеве.

Сезонная готовность?

Несмотря на заявления украинских парламентариев о кризисной ситуации в энергетической сфере, премьер Денис Шмыгаль утверждает, что страна готова к отопительному сезону.

«Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность регионов составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд куб. м», — заверил присутствующих глава правительства во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

По его словам, страна «спокойно пройдёт этот отопительный период». Вместе с тем в росте цен на газ на европейском рынке Шмыгаль обвинил «Газпром».

«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, — это энергетическая война, которую «Газпром» развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», — заявил глава украинского кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

© AP Photo / Efrem Lukatsky

Напомним, что мировые цены на газ продолжают устойчивый рост. С начала года его стоимость преодолела отметку $800 за 1 тыс. кубометров, а за последние несколько недель в ходе торгов на бирже ICE она неоднократно превышала $900 за 1 тыс. кубометров. На фоне этих событий группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом расследовать действия «Газпрома», которые якобы могли привести к подобному росту цен на топливо.

В «Газпроме» отвергли обвинения европарламентариев, подчеркнув, что компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей, полностью выполняя свои контрактные обязательства.

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В свою очередь, в ЕК отметили, что цены на газ выросли по ряду объективных причин. По словам биржевых аналитиков, это объясняется устойчивым спросом на топливо при низкой заполненности хранилищ в Европе.

Чиновничья диктатура

Политолог Александр Дудчак считает, что обвинения нардепов в адрес украинского правительства вполне оправданны.

«Нынешние цены на газ — беда для населения, но не проблема для руководства Украины, которое ранее подписало документы об установлении цен на газ, прикрываясь формулировкой об «энергетической безопасности». По этой причине обвинения в адрес деятельности украинского руководства являются вполне обоснованными», — сказал эксперт.

При этом очевидно, что непрофессиональные действия функционеров из администрации Зеленского никак не влияют на их служебное положение, добавил политолог.

«Учитывая, что на Украине при администрации Зеленского сложилась диктатура, чиновники и политики не задумываются о своей популярности у населения. Они знают, что именно о них думают украинцы, но остаются на своих местах», — отметил Александр Дудчак.

Последовательные заявления депутатов Рады о кризисе в энергетической сфере на Украине из-за нехватки топлива говорят о наличии серьёзной проблемы, которая стала следствием непродуманной политики нынешней украинской власти, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

«К этим словам необходимо прислушаться и, пока ещё не поздно, изменить данную политику. Фактически речь идёт о том, что все действия нынешней власти были неверными, в том числе шаг, направленный на конфликт с Россией в рамках газовых проблем. Сегодня Украина, имевшая во времена СССР широчайшие возможности для производства энергетики, оказывается энергетическим банкротом», — подчеркнул политолог.

Рейтинг Зеленского и его команды быстро падает, и ситуация с энергетикой — одна из составных частей нынешнего кризиса, добавил Владимир Шаповалов.

«По сути, от былого доверия к фигуре Зеленского, как это было в период выборов, когда большинство украинцев проголосовало за него и увидело в нём того, кто вытащит страну из кризиса, ничего не осталось», — заключил собеседник RT.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.