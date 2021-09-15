«На рынке творится безумие»: цена на газ в Европе обновила исторический рекорд

В среду, 15 сентября, биржевые цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум и впервые превысили $960 за 1 тыс. кубометров. Топливо продолжает уверенно дорожать на фоне истощения запасов сырья в регионе и прогнозов относительно наступления холодной зимы. По мнению российских властей, стабилизировать ситуацию мог бы запуск поставок по «Северному потоку — 2», однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, немецкая сторона выдаст все разрешения не ранее 2022 года. В этих условиях специалисты прогнозируют дальнейший рост цен, что может ударить по промышленным предприятиям Европы и ускорить инфляцию в регионе.

В среду, 15 сентября, цены на газ в Европе обновили рекорд. В ходе торгов на бирже ICE стоимость топлива поднималась почти на 20,6% — до €79,3 за МВт⋅ч, или почти $964 за 1 тыс. кубометров. Значение стало максимальным за всё время наблюдений.

Европейские цены на газ уверенно растут уже на протяжении полугода и за это время увеличились почти в пять раз. При этом в сентябре темпы подорожания топлива заметно ускорились. Так, с начала месяца стоимость энергосырья прибавила 57%.

Главной причиной наблюдаемой динамики стал острый дефицит газа в европейских странах. Об этом в интервью RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Ралли в газовых ценах формировалось плавно и сейчас набрало полные обороты. Это вызвано прежде всего нехваткой газа в хранилищах Европы. Сейчас они заполнены примерно на 70%, а ещё год назад в это же время показатель составлял 93%. Из-за холодной зимы и быстрого постковидного восстановления в еврозоне потребность в газовом топливе была высокой, а за летний период восстановить мощности в нужном объёме не получилось», — объяснила Бодрова.

Также по теме «Загнали себя в угол»: цена газа в Европе превысила рекордные $810 за 1 тысячу кубометров Во вторник, 14 сентября, биржевые цены на газ в Европе впервые превысили $810 за 1 тыс. кубометров. За последние полгода топливо в...

По её словам, в ближайшее время дефицит газа в регионе может вырасти ещё сильнее в связи с началом отопительного сезона. Такие перспективы уже сейчас вызывают опасения участников рынка, что дополнительно стимулирует рост цен. Более того, ситуацию усугубляют прогнозы относительно наступления ещё одной холодной зимы, подчеркнула специалист.

«На рынке уже появились действительно апокалиптичные прогнозы: этой зимой цена на газ может подняться вдвое. Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, сценарий реализуется даже быстрее», — считает Бодрова.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, в определённой степени ажиотажное подорожание газа в Европе связано с падением объёмов генерации электроэнергии ветряками из-за отсутствия сильных ветров. Помимо этого, временно сократились поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне природных катаклизмов в Штатах.

Так, по причине ураганов и штормов американским компаниям пришлось остановить почти половину добычи газа в Мексиканском заливе и эвакуировать часть своего персонала. Об этом 14 сентября сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

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Негативное влияние на ситуацию оказала и регуляторная политика ЕС, считают специалисты. В частности, речь идёт о заявленном переходе к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и об отказе от угля.

«В последние годы Европа активно отказывалась от угольных станций, а рекордные цены на выбросы углеводородов сделали уголь ещё менее привлекательной опцией. Однако ВИЭ сильно зависят от погодных условий и неспособны в короткий срок нарастить производство электроэнергии. Европа могла бы частично перейти на использование нефти, которая сейчас стоит дешевле газа, но масштабы такой замены ограничены. Поэтому полноценных альтернатив у ЕС нет, из-за чего на рынке газа и творится ценовое безумие», — отметил Сергей Кауфман в беседе с RT.

Биржевая зависимость

Одной из главных проблем для Европы стал переход на биржевое ценообразование на рынке газа. Такую точку зрения в интервью RT выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Евросоюз отдал предпочтение не долгосрочным контрактам на поставку топлива, а краткосрочным, или так называемым спотовым договорам, которые заключаются в конкретный момент.

«Вероятно, Европа пошла на такой шаг под влиянием проамериканского лобби в ЕС. Ранее европейский газовый рынок в целом был автономен. Однако от перехода газа в категорию биржевого товара получают выгоду прежде всего американские биржевики, поскольку многие товарные позиции торгуются на биржах США. Штаты сейчас постепенно получают контроль над ценообразованием на европейском рынке, и это, наверное, самый тревожный момент для ЕС», — отметил Оленченко.

Примечательно, что колебания спотовых цен на газ не влияют на стоимость топлива, поставляемого в Европу по трубопроводу. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, получатели трубного газа в ЕС не подвержены такой ценовой волатильности, поскольку стоимость энергосырья рассчитывается по другой формуле. На этом фоне стабилизировать ситуацию с газовыми ценами в регионе мог бы запуск «Северного потока — 2», уверен представитель Кремля.

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«Безусловно, скорейший ввод «Северного потока — 2» существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это очевидно», — подчеркнул Песков.

Впрочем, разрешение на запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время получить не удастся. Такое заявление в среду сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Работы все завершены. Сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый: там четыре месяца, начало 2022 года обозначается», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ударная волна

По мнению Владимира Оленченко, рекордный рост цен на газ может ударить по европейской промышленности. В первую очередь речь идёт о немецких производствах.

«У химических предприятий и корпораций Германии сырьём, как правило, выступает именно газ. Увеличение стоимости топлива понижает их конкурентоспособность. Преимущества получают конкуренты, в частности американская химическая промышленность», — отметил Оленченко.

По его словам, уже сейчас в большинстве европейских стран повышаются тарифы на электроэнергию. В результате населению придётся тратить больше средств на оплату коммунальных услуг. Такое положение дел может привести к снижению доли сбережений домохозяйств — одного из ключевых источников инвестиций в экономику, уточнил Оленченко.

Более того, подорожание газа рискует обернуться повышением цен и на ряд других товаров. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Рекордные цены на газ становятся одним из главных факторов роста инфляции в Европе, что, конечно, отразится на жизни отдельных стран и населения. Топливо необходимо для производства электроэнергии, а она используется везде — в производстве продуктов питания, автомобилей, самых разных товаров. Энергия — главное условие существования экономики, поэтому чем выше цены на газ, тем больше перспектив разгона инфляции», — заключил Деев.