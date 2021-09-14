Ураганный рост: цена нефти Brent впервые за полтора месяца превысила $74 за баррель

На торгах во вторник, 14 сентября, цена нефти Brent впервые с начала августа превысила отметку $74 за баррель. Как полагают специалисты, одной из причин наблюдаемой динамики стал метеофактор: на фоне ураганов и штормов в США американским нефтяникам пришлось остановить почти 44% добычи в Мексиканском заливе. В этих условиях участники рынка опасаются перебоев в поставках энергосырья. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказал обновлённый прогноз ОПЕК. Специалисты организации ожидают более уверенный, чем предполагалось ранее, рост мирового спроса на углеводороды. Как подорожание нефти может отразиться на динамике рубля — в материале RT.

Во вторник, 14 сентября, мировые цены на нефть достигли максимального уровня за последние полтора месяца. В ходе торгов котировки сырья эталонной марки Brent и американского сорта WTI росли почти на 1% — до $74,22 и $71,14 за баррель соответственно. Достигнутые значения стали самыми высокими с начала августа.

Главной причиной подорожания нефти оказались тревожные метеопрогнозы в США. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«В результате урагана «Ида» в понедельник значительная часть нефтедобычи в Мексиканском заливе была приостановлена. При этом уже сейчас появляются сообщения о тропическом шторме «Николас», который может пройти по побережью Техаса и Луизианы. Это создаёт риски более затяжного периода перебоев с добычей в регионе», — объяснил Галактионов.

Отметим, что в результате природных катаклизмов нефтяным компаниям Соединённых Штатов пришлось остановить почти 44% добычи нефти в Мексиканском заливе и эвакуировать часть своего персонала. Такие данные накануне представило Бюро по безопасности и экологическому контролю США.

Кроме того, позитивное влияние на нефтяные цены оказал обновлённый прогноз ОПЕК, считает Игорь Галактионов. Согласно опубликованному 13 сентября докладу организации, в 2021 году мировой спрос на энергосырьё вырастет на 6 млн баррелей в день. При этом в 2022-м глобальное потребление нефти может увеличиться на 4,2 млн баррелей в сутки, а не на 3,3 млн, как ожидалось ранее.

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«Участники рынка опасались, что из-за вспышки дельта-штамма COVID-19 в Азии прогнозы по спросу на топливо ухудшатся. Однако ОПЕК в целом сохраняет оптимистичный взгляд на рынок, что поддерживает котировки», — объяснил Галактионов.

На фоне уверенного повышения нефтяного спроса в ближайшее время на глобальном рынке углеводородов по-прежнему будет сохраняться дефицит. В результате стоимость нефти продолжит оставаться на относительно высоком уровне в обозримой перспективе, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Мировая экономика постепенно восстанавливается от шоков коронавируса, что увеличивает потребность в энергоресурсах. Поэтому, несмотря на увеличение нефтедобычи странами — участницами соглашения ОПЕК+, на рынке всё равно присутствует нехватка сырья, что позитивно влияет на цены», — пояснил Брагин.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

При сохранении текущих условий до конца 2021 года стоимость нефти Brent продолжит колебаться в диапазоне $70—75 за баррель, считает Владимир Брагин. При этом, как подчеркнул эксперт, текущий уровень цен остаётся комфортным для России.

Наблюдаемое в последние дни подорожание нефти позитивно отразилось и на динамике российской валюты. Так, с начала недели курс доллара на Московской бирже опустился на 0,8% и на торгах вторника достигал 72,59 рубля. Курс евро при этом также снизился на 0,8% и 14 сентября приближался к отметке 85,78 рубля. Значение стало самым низким с середины июня.

«Для рубля, кроме нефтяных цен, важное значение имеют уровень ключевой ставки ЦБ, политика мировых центробанков, общие настроения инвесторов и уровень спроса на рисковые активы. Цены на сырьё будут поддерживать курс рубля на стабильном уровне, но не определять его. Если негативных изменений в мировой экономике и политике регуляторов не произойдёт, к концу года курсы доллара и евро останутся вблизи текущих значений — 72—74 и 86—87 рублей», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Кроме того, значительную поддержку российской валюте оказывают макроэкономические факторы, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Так, например, по последним данным Центробанка, в июле 2021 года профицит торгового баланса России достиг максимальной отметки за всё время наблюдений и превысил $23 млрд.

«Исходя из этого, мы ожидаем, что в сентябре курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5—74,5 рубля. Пробитие этого коридора вниз может спровоцировать спекулятивную игру на понижение, и в этом случае курс на некоторое время опустится до 71 рубля», — заключил Ващенко в разговоре с RT.