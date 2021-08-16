Нестабильный баррель: как обострение политической ситуации в Афганистане может повлиять на стоимость нефти

На торгах 16 августа цена нефти Brent опускалась ниже $68,5 за баррель. Рынок отреагировал на эскалацию политического кризиса в Афганистане. Трейдеры опасаются роста напряжённости в регионе и выходят из рисковых активов, включая сырьё, объясняют эксперты. По словам аналитиков, на нефтяные котировки также давит снижение спроса на энергоносители в Азии на фоне введения новых карантинных ограничений. Как в таких условиях может измениться стоимость барреля в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 16 августа, мировые цены на нефть заметно снизились в ходе глобальных торгов. Так, стоимость сырья эталонной марки Brent в моменте падала более чем на 3% и опускалась до $68,25 за баррель.

По словам опрошенных RT аналитиков, одним из поводов для снижения нефтяных котировок стал рост политической напряжённости в Афганистане. Ранее движение «Талибан»* развернуло масштабное наступление на фоне вывода из страны вооружённых сил США и НАТО. В ходе военных действий талибы установили контроль над столицей страны Кабулом и захватили президентский дворец. Представитель движения Мохаммад Наим 16 августа заявил об окончании войны.

«Ситуация в Афганистане усиливает неопределённость среди инвесторов. Хотя сейчас смена власти проходит сравнительно мягко, у трейдеров есть вопросы к тому, как международное сообщество примет новую власть и как долго талибы не будут переходить к каким-либо неожиданным шагам. Такая ситуация подтачивает спрос на рисковые активы на рынках, включая нефть, что негативно сказывается на их стоимости», — отметил в разговоре с RT ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

Хотя на данный момент Афганистан не является страной — экспортёром нефти, на территории государства есть запасы сырья, разведкой которых занимаются иностранные специалисты. В первую очередь речь идёт о китайских корпорациях, которые вели работы по поиску месторождений до смены режима, рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«По разным оценкам, в Афганистане сосредоточено примерно 0,6—1,5 млрд баррелей нефти, разработка которых ещё не начата. При прежнем правительстве лицензию на их разведку получила китайская госкорпорация CNPC. Но теперь неизвестно, будет ли компания продолжать работать в стране, что вызывает дополнительную тревожность у инвесторов и негативно влияет на стоимость фьючерсных поставок сырья», — подчеркнула аналитик.

Помимо геополитического фактора, в пользу временного снижения котировок играют договорённости ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка. Об этом в интервью RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренёв.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

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В ходе последней встречи 18 июля члены альянса договорились ежемесячно увеличивать нефтедобычу суммарно на 400 тыс. баррелей в день. При этом срок действия самого соглашения был продлён до конца 2022 года.

«Компромисс нефтедобывающих стран снял неопределённость и риск развала сделки. Кроме того, договорённости об увеличении объёмов производства спровоцировали рост предложения на рынке, что привело к закономерному снижению стоимости сырья на торговых площадках», — отметил эксперт.

Более того, на глобальный энергетический рынок продолжает влиять ситуация вокруг пандемии коронавируса. Такое мнение в разговоре с RT выразил аналитик ГК «Фридом Финанс» Сергей Пигарев. По его словам, введение новых карантинных мер для борьбы с распространением COVID-19 заметно снижает динамику передвижения населения и грузов, что сокращает спрос на нефтепродукты.

«В частности, отмечается снижение потребления сырья со стороны Китая, который выступает крупнейшим импортёром нефти в мире. На этом фоне котировки заметно проседают», — отметил эксперт.

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Согласно последним оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2021 года глобальный спрос на нефть вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки. При этом ещё в июле специалисты организации прогнозировали рост показателя на 5,4 млн баррелей в сутки. Эксперты изменили свои оценки на фоне новых карантинных ограничений, которые ввели некоторые азиатские страны — ключевые импортёры энергосырья.

«Впрочем, текущие риски новых локдаунов из-за эпидемии уже заложены в цены. Более того, вакцинация населения в мире проводится достаточно оперативно, что должно увеличить глобальную потребность в сырье. На этом фоне мы ждём возвращения нефти Brent ближе к $80 за баррель по итогам 2021 года», — подчеркнул в беседе с RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

В то же время достаточно высокие цены на нефть могут оказать заметную поддержку российскому бюджету, считают специалисты.

Напомним, что в 2020 году в связи с обвалом нефтяных цен и резко возросшими тратами правительства на борьбу с пандемией расходы казны превысили доходы более чем на 4 трлн рублей. Впрочем, уже в 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом, не исключает Наталья Мильчакова.

«Бюджет России на 2021 год свёрстан исходя из средней цены на нефть $43,3 за баррель. Сейчас стоимость российской марки Urals колеблется в коридоре $70—71 за баррель. Поэтому можно с большой долей вероятности сказать, что при текущих ценах по итогам года доходы казны превысят расходы», — заключила аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.