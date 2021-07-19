Средство от перегрева: как новые договорённости по сделке ОПЕК+ могут отразиться на мировом рынке нефти

На торгах 19 июля цена нефти Brent опускалась ниже $70 за баррель. Рынок отреагировал на долгожданное достижение компромисса в переговорах между участниками сделки ОПЕК+. Накануне стороны договорились о постепенном увеличении добычи сырья с августа. По мнению экспертов, действия государств должны нейтрализовать образовавшийся дефицит на рынке нефти. Это позволит избежать опасного для мировой экономики разгона цен на энергоносители, уверены аналитики. В то же время стоимость нефти останется на комфортных для российского бюджета уровнях, что позволит казне уже в этом году выйти в профицит, считают специалисты.

В понедельник, 19 июля, мировые цены на нефть заметно снижаются в ходе международных торгов. Так, в середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело более чем на 5% — до $69,8 за баррель. А стоимость барреля американского сорта WTI опускалась на 6% — до $67,5.

Рынок отреагировал на итоги переговоров между странами — участницами сделки ОПЕК+. После нескольких неудачных раундов обсуждений государства провели очередную встречу 18 июля и всё же сумели прийти к консенсусу. С августа стороны будут ежемесячно увеличивать нефтедобычу суммарно на 400 тыс. баррелей в день. При этом срок действия самого соглашения продлён до конца 2022 года.

«Компромисс нефтедобывающих стран снимает неопределённость и риск развала сделки. Кроме того, теперь есть конкретный план по увеличению объёмов производства, что должно постепенно нейтрализовать образовавшийся дефицит на рынке нефти», — объяснил в беседе с RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать нефтяные цены от резких колебаний.

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Сейчас государства добывают нефти на 5,8 млн баррелей в сутки меньше по сравнению с так называемым базовым уровнем октября 2018 года. В начале июля страны — экспортёры энергосырья должны были согласовать новые параметры производства углеводородов, но не смогли договориться по причине разногласий между Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

В этих условиях 6 июля цена нефти Brent впервые с октября 2018 года поднималась до $77,8 за баррель. В то же время котировки WTI обновили семилетний максимум и вплотную приближались к отметке $77 за баррель. На фоне противоречий внутри ОПЕК+ инвесторы начали опасаться роста дефицита нефти в мире, поэтому цены стали резко расти.

«Достигнутые 18 июля решения ОПЕК+ дают рынку чёткую дорожную карту для прогноза мирового предложения на год вперёд. Однако плановые темпы роста добычи оказались выше, чем предполагалось ранее. Это значит, что нефтяные котировки в ближайшие время могут оказаться под давлением», — добавил Карпунин.

Охлаждение цен

Напомним, что в 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса и введения большинством стран карантинных ограничений потребление нефти в мире сократилось почти на 8,7 млн баррелей в сутки — до 91 млн баррелей в день. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2021 году глобальный спрос на нефть начал уверенно восстанавливаться за счёт оживления мировой экономики, массовой вакцинации людей от COVID-19 и ослабления карантинных мер. Согласно оценке МЭА, в июне потребление энергосырья в мире выросло на 3,2 млн баррелей в сутки — до 96,8 млн баррелей в день. В то же время глобальное предложение нефти пока ещё растёт более медленными темпами и за первый месяц лета увеличилось лишь на 1,1 млн баррелей в сутки — до 95,6 млн баррелей в день.

По словам экспертов, если в ближайшее время не начать дополнительно наращивать добычу, то дефицит нефти в мире может заметно увеличиться. В свою очередь, растущая нехватка энергосырья рискует обернуться чрезмерным разгоном цен, что негативно скажется на мировой экономике в целом.

«Рост стоимости энергоносителей вызывает всплеск инфляции во всех странах по цепочке. В результате центробанки вынуждены повышать ставки и преждевременно сворачивать стимулирующие меры. Всё это приводит к замедлению темпов экономического роста», — пояснил Василий Карпунин.

По мнению опрошенных RT специалистов, новые договорённости в рамках соглашения ОПЕК+ позволят избежать перегрева на рынке нефти. Как полагает ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис, в июле цены могут опуститься до $65—68 за баррель. При этом согласно оценке аналитика ФГ «Финам» Анны Зайцевой, до конца года котировки будут колебаться в диапазоне $65—70 за баррель.

Reuters

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Бюджетная выгода

В то же время нефтяные цены будут по-прежнему оставаться на комфортных для российского бюджета уровнях. Такую точку зрения в беседе с RT выразила директор практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова.

Напомним, что в 2020 году в связи с обвалом нефтяных цен и резко возросшими тратами правительства на борьбу с пандемией расходы казны превысили доходы более чем на 4 трлн рублей. Впрочем, уже в 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом.

«Бюджет России на 2021 год свёрстан, исходя из средней цены на нефть $43,3 за баррель. Поэтому можно с большой долей вероятности сказать, что при текущих ценах по итогам года доходы казны превысят расходы», — отметила Козлова.

За счёт нового решения ОПЕК+ при цене нефти в среднем $60 за баррель российский бюджет может дополнительно получить более 400 млрд рублей в 2021 и 2022 годах. Об этом 18 июля сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Россия 24».

«Это позитивный момент, потому что это восстановление инвестиционной активности, в том числе для нашей нефтяной отрасли. Это дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Новак.