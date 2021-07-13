Сырьевой сброс: доля нефтегазового сектора в ВВП России сократилась до 15%

По данным Росстата, в 2020 году доля нефтегазового сектора в ВВП России снизилась с 19,2 до 15,2%. Во многом экономисты связывают такую динамику с падением цен на энергоресурсы в условиях пандемии. В результате этого уменьшились доходы бюджета от продажи углеводородов. Кроме того, специалисты отмечают влияние сделки ОПЕК+, в рамках которой Россия рекордно сократила нефтедобычу. Ещё одной из причин наблюдаемого тренда аналитики считают заметный рост экспорта несырьевых товаров. Так, уже сегодня на долю неэнергетической продукции приходится почти половина всех российских поставок за рубеж. По мнению экспертов, дальнейшее снижение зависимости от нефти и газа позволит защитить экономику от колебаний на мировом энергорынке.

В 2020 году доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России сократилась до 15,2%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата. По данным ведомства, показатель уверенно снижается на протяжении последних двух лет. Так, ещё в 2019-м соответствующее значение достигало 19,2%, а в 2018-м — 21,1%.

Как пояснили в Росстате, нефтегазовый сектор экономики включает в себя предприятия, которые добывают сырую нефть и природный газ, а также производят товары и услуги, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и продажей энергосырья. Помимо этого, в сегмент входит ряд предприятий, обеспечивающих вспомогательную деятельность.

Согласно оценке Росстата, в 2020 году объём валового внутреннего продукта России составил около 107 трлн рублей. Таким образом, на долю нефтегазового сектора пришлось порядка 16,3 трлн рублей.

«Снижение доли нефтегазового сектора в прошлом году связано с несколькими факторами. Во-первых, это падение глобального спроса на энергоносители в условиях пандемии и, как следствие, обвал средних цен на нефть и газ в мире. Во-вторых, свою роль сыграла сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия сокращала нефтедобычу», — объяснил в интервью RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Отметим, что в 2020 году средняя стоимость нефти в мире упала почти на треть — до $41,3 за баррель. В то же время индекс цен на газ снизился более чем на 25% — до 45,5 пункта. Такие данные приводит Всемирный банк.

На этом фоне, согласно подсчётам Министерства энергетики России, с января по декабрь производство нефти и газового конденсата в стране снизилось на 8,5% — до 512,8 млн тонн. Достигнутый показатель стал самым низким за последние девять лет. В свою очередь, добыча газа сократилась более чем на 6%, до 692,9 млрд кубометров — минимального уровня с 2016 года.

В результате объём нефтегазовых доходов российского бюджета по итогам прошлого года упал на 30,4%. Об этом говорится в докладе Счётной палаты.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Как отметила в беседе с RTруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, 2020 год стал для российской экономики периодом «вынужденного снижения зависимости» от нефти и газа. По словам эксперта, в целом энергетический рынок стал одним из наиболее пострадавших в результате вызванных пандемией локдаунов. Между тем ряд других отраслей, напротив, продемонстрировали заметный рост.

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«Положительный вклад в ВВП внесли такие отрасли, как химическая промышленность, производство лекарственных средств, мебели, финансовая и страховая деятельность, сельское хозяйство, а также деятельность в области информации и связи. Это тенденция также привела к снижению доли нефтегазовых доходов бюджета», — подчеркнула специалист.

По данным Счётной палаты, ненефтегазовые поступления в российскую казну выросли на 3,2% по итогам 2020 года. В свою очередь, доля поставок несырьевых товаров за рубеж увеличилась до 48%, говорится в материалах Российского экспортного центра.

Похожую статистику приводит и Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, в товарной структуре экспорта России за 2020 год доля топливно-энергетических товаров упала с 62,1 до 49,6%.

«В 2021 году доля нефтегазового сектора, скорее всего, вырастет, но вряд ли вернётся к уровню 2019 года. Часть ограничений в рамках ОПЕК+ может быть дополнительно снята, а цены на нефть могут ещё подрасти. Тем не менее в долгосрочной перспективе возможно дальнейшее снижение этой доли при условии диверсификации экономики и развитии других секторов», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, снижение доли нефтегазового сектора в будущем позволит защитить экономику от возможных рисков в случае очередного обвала на мировом энергетическом рынке. Похожую точку зрения ранее выразил и президент страны Владимир Путин. В декабре 2020 года во время ежегодной пресс-конференции глава государства назвал снижение зависимости от углеводородов одним из ключевых «элементов развития экономики». Как подчеркнул российский лидер, уже сегодня почти 70% федерального бюджета формируется не за счёт нефтегазовых доходов.

«Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — подчеркнул Путин.