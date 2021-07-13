Сырьевой сброс: доля нефтегазового сектора в ВВП России сократилась до 15%
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
В 2020 году доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России сократилась до 15,2%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата. По данным ведомства, показатель уверенно снижается на протяжении последних двух лет. Так, ещё в 2019-м соответствующее значение достигало 19,2%, а в 2018-м — 21,1%.
Как пояснили в Росстате, нефтегазовый сектор экономики включает в себя предприятия, которые добывают сырую нефть и природный газ, а также производят товары и услуги, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и продажей энергосырья. Помимо этого, в сегмент входит ряд предприятий, обеспечивающих вспомогательную деятельность.
Согласно оценке Росстата, в 2020 году объём валового внутреннего продукта России составил около 107 трлн рублей. Таким образом, на долю нефтегазового сектора пришлось порядка 16,3 трлн рублей.
«Снижение доли нефтегазового сектора в прошлом году связано с несколькими факторами. Во-первых, это падение глобального спроса на энергоносители в условиях пандемии и, как следствие, обвал средних цен на нефть и газ в мире. Во-вторых, свою роль сыграла сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия сокращала нефтедобычу», — объяснил в интервью RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Отметим, что в 2020 году средняя стоимость нефти в мире упала почти на треть — до $41,3 за баррель. В то же время индекс цен на газ снизился более чем на 25% — до 45,5 пункта. Такие данные приводит Всемирный банк.
На этом фоне, согласно подсчётам Министерства энергетики России, с января по декабрь производство нефти и газового конденсата в стране снизилось на 8,5% — до 512,8 млн тонн. Достигнутый показатель стал самым низким за последние девять лет. В свою очередь, добыча газа сократилась более чем на 6%, до 692,9 млрд кубометров — минимального уровня с 2016 года.
В результате объём нефтегазовых доходов российского бюджета по итогам прошлого года упал на 30,4%. Об этом говорится в докладе Счётной палаты.
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Как отметила в беседе с RTруководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, 2020 год стал для российской экономики периодом «вынужденного снижения зависимости» от нефти и газа. По словам эксперта, в целом энергетический рынок стал одним из наиболее пострадавших в результате вызванных пандемией локдаунов. Между тем ряд других отраслей, напротив, продемонстрировали заметный рост.
«Положительный вклад в ВВП внесли такие отрасли, как химическая промышленность, производство лекарственных средств, мебели, финансовая и страховая деятельность, сельское хозяйство, а также деятельность в области информации и связи. Это тенденция также привела к снижению доли нефтегазовых доходов бюджета», — подчеркнула специалист.
По данным Счётной палаты, ненефтегазовые поступления в российскую казну выросли на 3,2% по итогам 2020 года. В свою очередь, доля поставок несырьевых товаров за рубеж увеличилась до 48%, говорится в материалах Российского экспортного центра.
Похожую статистику приводит и Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, в товарной структуре экспорта России за 2020 год доля топливно-энергетических товаров упала с 62,1 до 49,6%.
«В 2021 году доля нефтегазового сектора, скорее всего, вырастет, но вряд ли вернётся к уровню 2019 года. Часть ограничений в рамках ОПЕК+ может быть дополнительно снята, а цены на нефть могут ещё подрасти. Тем не менее в долгосрочной перспективе возможно дальнейшее снижение этой доли при условии диверсификации экономики и развитии других секторов», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
По его словам, снижение доли нефтегазового сектора в будущем позволит защитить экономику от возможных рисков в случае очередного обвала на мировом энергетическом рынке. Похожую точку зрения ранее выразил и президент страны Владимир Путин. В декабре 2020 года во время ежегодной пресс-конференции глава государства назвал снижение зависимости от углеводородов одним из ключевых «элементов развития экономики». Как подчеркнул российский лидер, уже сегодня почти 70% федерального бюджета формируется не за счёт нефтегазовых доходов.
«Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», — подчеркнул Путин.