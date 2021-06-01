Финансовая планка: государственный долг России приблизился к 20 трлн рублей

По данным Счётной палаты, государственный долг России в I квартале 2021 года вырос на 3,9% и почти достиг 19,7 трлн рублей. Показатель начал заметно расти ещё в 2020-м на фоне пандемии коронавируса. Как объясняют эксперты, в условиях возросших бюджетных трат и временного падения нефтегазовых доходов властям потребовались дополнительные средства. При этом в ближайшие несколько лет правительство планирует и дальше несколько увеличивать объёмы заимствований по мере восстановления экономики. В то же время уровень долговой нагрузки в России по-прежнему остаётся одним из самых низких в мире и не угрожает финансовой стабильности страны, констатируют специалисты.

По предварительным данным, с января по март 2021 года российский государственный долг увеличился на 3,9% (почти на 741,3 млрд рублей) и достиг 19,682 трлн рублей. Такие данные во вторник, 1 июня, представила Счётная палата.

Согласно оценке ведомства, внутренняя задолженность выросла на 4,6% (683 млрд рублей) — до 15,4 трлн рублей. Объём внешнего госдолга в иностранной валюте, напротив, снизился на 1,1% ($598,3 млн) и составил $56,1 млрд. При этом в рублёвом эквиваленте внешний долг увеличился на 1,4% (почти на 58,3 млрд) и превысил 4,2 трлн рублей.

«Такое расхождение показателей внешнего долга в рублях и долларах вызвано произошедшим в марте снижением курса российской валюты», — объяснил в разговоре с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Отметим, что общий рост долговой нагрузки России заметно ускорился на фоне пандемии коронавируса. Так, ещё в конце марта 2020 года сумма государственного долга страны составляла 14,5 трлн рублей, а по итогам декабря приблизилась к 19 трлн рублей.

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В условиях глобального кризиса и резко возросших бюджетных трат государству пришлось активно увеличивать заимствования для наполнения казны деньгами, констатировал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Изначально Россия оказалась в сложном положении из-за ситуации с COVID-19. Увеличились расходы на здравоохранение и социальные выплаты. При этом резко упали и доходы бюджета в результате снижения цен на нефть и газ», — отметил собеседник RT.

На этом фоне в 2020 году дефицит федерального бюджета России составил 4,1 трлн рублей. Однако уже в I квартале 2021-го доходы казны вновь смогли превысить расходы — на 209,4 млрд рублей, говорится в материалах Счётной палаты.

Как объяснил Александр Разуваев, на сегодняшний день цены на углеводороды вернулись к докризисным значениям, а российская экономика с точки зрения промышленности оказалась боле устойчивой по сравнению с другими странами. При этом частично поддержку бюджету оказало именно увеличение госдолга Россией — за счёт выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ).

Напомним, ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Причём основная часть долговых бумаг страны сегодня принадлежит не иностранным, а именно российским инвесторам. Так, по последним данным Центробанка, в апреле доля зарубежных покупателей ОФЗ составила только 19,5%.

«Можно сделать вывод, что казну в значительной степени финансируют сами россияне. Это, в свою очередь, делает российские финансы более устойчивыми к санкциям и различным внешнеполитическим рискам», — добавил Разуваев.

Безопасный уровень

Как следует из материалов Счётной палаты, сейчас отношение российского госдолга к ВВП страны достигло 17%. При этом в ближайшие несколько лет правительство намерено постепенно увеличивать объёмы заимствований, но сохранять их вблизи 20% от ВВП.

«Сейчас требуется очень большое количество денег на восстановление экономики после локдаунов. Пандемия ещё не закончилась, и многим людям по-прежнему нужны пособия по временной нетрудоспособности или деньги на оплату лечения. Кроме того, доходы населения ещё не восстановились, и власти пытаются компенсировать это адресными мерами», — пояснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Согласно принятому закону о федеральном бюджете, в 2021 году предельный уровень государственного долга в России составит 20,4% ВВП. В 2022-м предполагается рост показателя до 20,8%, а в 2023-м — до 21,4%.

«При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными», — отмечали в пресс-службе Минфина в феврале 2021-го.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Отметим, что на сегодняшний день в России отношение государственного долга к ВВП более чем в пять раз ниже, чем в других крупных экономиках. Такой вывод следует из материалов американского Института международных финансов (IIF). По данным организации, к началу апреля 2021 года в США госдолг достигал 129% ВВП страны, в еврозоне — почти 123%, в Великобритании — 133%, а в Японии — более 251%.

«Тот факт, что уровень госдолга в России по отношению к ВВП остаётся очень низким по международным меркам, — это проявление целенаправленной жёсткой бюджетной политики Минфина. Такие действия позволяют поддерживать финансовую стабильность, а также избегать платёжного или валютного кризисов», — отметил Марк Гойхман.

Во многом осторожная бюджетная политика российских властей связана с влиянием опыта дефолта 1998 года. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«То, что происходило в 1998 году, по сути, было финансовой пирамидой. Дефолт произошёл из-за того, что России предоставляли короткие займы — на несколько месяцев. К тому же тогда имелся серьёзный дефицит бюджета и было мало резервов. Сегодня же мы занимаем одну из лидирующих позиций в мире по объёмам золотовалютных запасов. Поэтому подобная ситуация больше не повторится», — заключил специалист.