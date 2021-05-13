Превышение лимита: чем рост мирового долга может угрожать глобальной экономике

Объём мирового долга в 3,6 раза превысил размер глобальной экономики. За последний год соответствующая сумма увеличилась почти на $30 трлн и сейчас находится вблизи отметки $290 трлн. Резкий рост заимствований опрошенные RT специалисты в первую очередь связывают с пандемией коронавируса. Так, в 2020 году государствам пришлось нарастить траты для борьбы с последствиями COVID-19. При этом сейчас на фоне восстановления экономики люди, бизнес и правительства продолжают активно брать кредиты в условиях низких процентных ставок. По мнению специалистов, такое положение дел рискует обернуться началом масштабного долгового кризиса уже в 2023—2024 годах.

Отношение объёма мирового долга к глобальному ВВП достигло максимальной отметки за всё время наблюдений. По данным американского Института международных финансов (IIF), по итогам марта 2021 года это значение составило 360% мирового ВВП.

Как подсчитали специалисты организации, за последний год размер глобальной задолженности увеличился на $29 трлн — до $288,7 трлн. При этом в конце 2020-го показатель впервые за всё время наблюдений приближался к $291 трлн.

Мировой долг представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. Как отмечают опрошенные RT специалисты, рост показателя заметно ускорился ещё весной 2020 года за счёт мер целого ряда государств по борьбе с пандемией COVID-19.

«В основе прошлогоднего кризиса лежали не экономические причины, а вынужденная необходимость вводить карантинные ограничения. Чувствуя свою ответственность, страны стали выделять большие объёмы денег на поддержку населения и предпринимателей. В результате мы увидели самый высокий темп роста долгов правительств и бизнеса со времён Второй мировой войны», — рассказал RT управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

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По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в результате пандемии в 2020 году объём мирового ВВП сократился на 3,3%. Как полагают в организации, в 2021 году глобальная экономика будет восстанавливаться и вырастет на 6%, а в 2022-м — на 4,4%.

Впрочем, мировой долг всё равно продолжит увеличиваться в обозримой перспективе, считают специалисты. Как объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая, государствам, бизнесу и людям выгодно занимать деньги в условиях низких ставок по кредитам.

«В целом мы видим, что сейчас преобладает долгосрочная тенденция к росту мирового долга в денежном выражении. Чего можно ожидать в лучшем случае, так это лишь стабилизации соотношения мировой задолженности к ВВП», — подчеркнула эксперт в разговоре с RT.

Плата по счетам

По данным IIF, к началу апреля 2020 года общая задолженность развитых государств составляла порядка $202,5 трлн. Примечательно, что показатель почти втрое превышает значение развивающихся стран — $86,2 трлн.

Отметим, среди развитых стран самую тяжёлую долговую нагрузку испытывают США, Южная Корея, Япония, Великобритания и государства еврозоны. Так, в Соединённых Штатах задолженность правительства, граждан и бизнеса превышает 374,9% ВВП страны. В Южной Корее значение составляет около 350% ВВП, в еврозоне — 423%, в Великобритании — 507%, а в Японии — 618,9%.

Как отмечают эксперты, значительный рост задолженности повышает финансовую уязвимость государств. В этих условиях возрастает вероятность возникновения долговых кризисов в ряде регионов мира.

Так, согласно оценке Андрея Русецкого, по мере восстановления глобальной экономики от последствий пандемии мировым центробанкам придётся вновь повышать процентные ставки. На этом фоне доступность новых кредитов начнёт снижаться, и в результате получать деньги для погашения предыдущих займов станет сложнее.

«С 1990 года почти все кризисы начинались после начала повышения ставки со стороны американского Федрезерва. Согласно прогнозам, ФРС США и Европейский центробанк (ЕЦБ) приступят к повышению ставок примерно в 2022 году. Несколько лет уйдёт на сам процесс повышения — и мы можем увидеть долговой кризис в перспективе 2023—2024 годов», — предположил эксперт.

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По мнению Русецкого, новой рецессии будут в первую очередь подвержены развивающиеся страны с неустойчивой экономикой и высоким уровнем кредитной нагрузки. Как напомнил эксперт, долговые кризисы уже случались в 2018 году в Аргентине, Турции и Ливане. Опасения также вызывает рост долгов в странах Африки, отметил аналитик.

«Последствия будут следующими: население стран, столкнувшихся с кризисом, увидит сильную девальвацию национальных валют и скачок инфляции. Инвесторы столкнутся со списанием части инвестиций в долговые обязательства — гособлигации. Для остальных стран временно могут закрыться рынки иностранного кредитования», — рассказал эксперт.

Среди развитых стран наиболее уязвимыми к долговому кризису остаются некоторые государства Европы, считает Ольга Беленькая. Так, по данным Евростата, в настоящий момент отношение государственного долга к ВВП в Греции составляет 205,6%, в Италии — 155,8%, а в Испании и Франции — 120 и 115,7% соответственно.

«Страны еврозоны уже много лет избегают долгового кризиса и сохраняют доступ к дешёвым заимствованиям только за счёт помощи ЕЦБ. Регулятор держит ставку на нулевом уровне, печатает деньги и на эти средства выкупает облигации государств еврозоны в рамках программ количественного смягчения. Чтобы не допустить долговой кризис всего валютного объединения, европейский центробанк будет вынужден продолжить поддержку в той или иной форме», — подчеркнула аналитик.

Слабая зависимость

Отметим, что совокупный долг России составляет 143,8% ВВП. Впрочем, как следует из доклада IIF, показатель по-прежнему остаётся значительно ниже, чем в большинстве государств. Более того, задолженность российского правительства составляет лишь 21,8% ВВП.

Власти России проводят осторожную бюджетную политику и избегают излишнего наращивания долга под влиянием опыта дефолта 1998 года. Таким мнением с RT поделился руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

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«С того периода России удалось полностью решить вопрос советского долга: он был частично списан, частично выплачен. Общую долговую нагрузку также удалось значительно снизить. Сейчас по отношению суверенного долга к ВВП и международным резервам у России один из лучших показателей в мире», — подчеркнул эксперт.

Как полагает Ольга Беленькая, в случае начала долгового кризиса в мире Россия также может ощутить его последствия за счёт падения спроса на свои экспортные товары. В то же время негативное влияние для экономики страны будет ограниченным, считает эксперт.

«Доля нерезидентов на рынке российского госдолга сейчас ниже 20%. Слабая зависимость от иностранных инвесторов смягчит эффект от возможного долгового мирового кризиса», — заключила эксперт.