Денежный источник: почему нехватка средств в бюджете США может угрожать американскому бизнесу

Дефицит бюджета США достиг рекордного уровня в первой половине 2021 финансового года и составил $1,7 трлн. Нехватку денег в американской казне эксперты связывают с растущими тратами правительства страны на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. Для покрытия отрицательной разницы между доходами и расходами Штатам приходится увеличивать государственный долг, размер которого уже достиг беспрецедентных $28 трлн. При этом в ближайшее время Вашингтон планирует улучшить наполняемость бюджета за счёт повышения налогов для бизнеса и состоятельных граждан. Как полагают аналитики, такое решение рискует обернуться высокими потерями для корпораций. В результате бизнес будет вынужден выводить производства из США в более комфортные юрисдикции, уверены специалисты.

В первой половине 2021-го финансового года (завершится 30 сентября) расходы федерального бюджета США превысили доходы более чем на $1,7 трлн. Об этом свидетельствуют материалы Минфина США. Достигнутый полугодовой дефицит американской казны стал максимальным за всё время наблюдений.

По данным ведомства, за последний год объём бюджетных трат в США увеличился более чем на 45%. В то же время сумма финансовых поступлений в казну выросла лишь на 6%.

«Американская экономика начала восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в I квартале 2021 года, но пока ещё не может компенсировать прошлогодний спад. Соответственно, доходы бюджета остаются под давлением. Также на поступлениях в казну негативно сказываются льготы по налогам, принятые ранее для поддержки бизнеса и населения», — рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Также по теме Смена курса: как эксперты оценивают перспективы развития экономики США при Байдене 20 января Джо Байден вступает в должность президента США. Как полагают эксперты, новый глава Белого дома в первую очередь...

Отметим, что в результате введения карантинных ограничений и приостановки работы целого ряда предприятий в 2020 году экономика США сократилась сразу на 3,5%. Падение ВВП стало максимальным с 1946 года. Такие данные приводит бюро экономического анализа Минторга США.

Для поддержки экономики американские власти инициировали несколько пакетов стимулирующих мер. В результате руководству страны пришлось значительно нарастить бюджетные расходы. Об этом в интервью RT рассказал заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Помимо пакета помощи от Дональда Трампа объёмом $4 трлн, сейчас дополнительные меры предпринимает администрация Джо Байдена. В частности, речь идёт об уже одобренной поддержке экономики на сумму $1,9 трлн. Такие действия определённо увеличивают бюджетный дефицит и одновременно приводят к росту долгов», — пояснил Супян.

Для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

В условиях пандемии коронавируса с января по декабрь 2020 года объём государственного долга США увеличился почти на $4,5 трлн и достиг $27,7 трлн. Отметим, что прежде показатель рос не более чем на $1,5 трлн в год.

При этом в настоящий момент задолженность американского правительства уже достигла $28 трлн.

Между тем обслуживание растущей долговой нагрузки становится всё более обременительным для экономики Штатов и оказывает дополнительное давление на бюджет страны, считает Виктор Супян. По данным американского правительства, в 2020 году регулярные выплаты по госдолгу обошлись казне США в $376 млрд. По прогнозу властей страны, в 2021 году значение составит $378 млрд, в 2022-м — приблизится к $400 млрд, а в 2025-м — к $500 млрд.

«Более того, есть риск того, что крупные держатели американского долга начнут использовать трежерис в качестве инструмента политического давления на Штаты. Так, например, во время обострения торговых войн между Америкой и Китаем мы видели, как Пекин распродавал казначейские бумаги США. В случае нового витка напряжённости КНР может вернуться к этой практике, а если примеру Китая последуют другие страны, то Вашингтону придётся туго», — добавил Супян.

Деловой подход

В этих условиях американские власти прорабатывают альтернативные способы поддержки бюджета. В первую очередь речь идёт о повышении налогов для бизнеса и состоятельных граждан.

«Джо Байден запланировал наиболее крупное повышение налогов в США за последние 28 лет, со времён Билла Клинтона. В частности, действующий американский президент намерен увеличить налог на прибыль компаний с 21 до 28%», — отметил Марк Гойхман.

Также глава Белого дома ранее высказывался за повышение подоходного налога для американцев с заработком свыше $400 тыс. в год. Как полагает Виктор Супян, если экономика Соединённых Штатов будет восстанавливаться быстрыми темпами, рост налогов позволит наполнить бюджет деньгами для финансирования различных проектов.

В то же время действия администрации Байдена могут привести к серьёзным потерям бизнеса, считает эксперт.

Reuters

© Jonathan Ernst

«Для бизнеса принципиально важно сокращать производственные издержки, особенно в условиях кризиса. Однако в случае серьёзного повышения налоговой нагрузки компании могут начать выводить свои производства из США в страны с более комфортными налоговыми условиями», — объяснил Виктор Супян.

Согласно исследованию американской ассоциации Business Roundtable, 98% опрошенных директоров компаний уверены, что повышение корпоративного налога нанесёт средний или значительный урон конкурентоспособности их бизнеса. При этом 75% ожидают снижения расходов на развитие и внедрение технологий, а 71% прогнозируют возникновение трудностей с наймом персонала.

«Любопытно, что на этом фоне Вашингтон призывает другие страны повысить ставку корпоративного налога до единого минимального уровня — 21%. Это бы ограничило отток американских компаний в низконалоговые юрисдикции», — отметил Марк Гойхман.

Между тем, даже если бегство бизнеса за рубеж удастся пресечь, увеличение налоговой нагрузки в интересах государства станет препятствовать развитию частного бизнеса и может ограничить саму налоговую базу, считает Гойхман. По его мнению, в этом случае усилия администрации Байдена по поддержке экономики могут не окупиться.