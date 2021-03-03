В глубоком минусе: государственный долг США впервые достиг $28 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку $28 трлн. Показатель начал стремительно расти ещё в 2020 году из-за расходов американских властей на борьбу с последствиями COVID-19. В связи с нехваткой бюджетных средств правительству Штатов приходится брать всё больше займов. При этом обслуживание новых долгов с каждым годом становится дороже. Как отмечают аналитики, такое положение дел оказывает дополнительную нагрузку на бюджет США и усиливает риски для финансовой системы страны.

Объём государственного долга Соединённых Штатов превысил отметку $28 трлн — впервые за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Задолженность американского правительства начала резко увеличиваться ещё в 2020 году. Так, с января по декабрь показатель прибавил почти $4,5 трлн, хотя прежде рос не более чем на $1,5 трлн в год.

«В США сильно выросли бюджетные траты на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Требовались большие средства на различные антикризисные программы, помощь бизнесу и населению. Финансирование идёт за счёт заимствований на рынке облигаций, в результате чего и растёт госдолг Штатов», — рассказал RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

Как подсчитали эксперты американского Комитета по ответственному подходу в вопросах федерального бюджета (CRFB), всего на поддержку экономики власти страны уже направили около $4 трлн. Более того, в 2021 году администрация Джо Байдена планирует выделить на эти цели ещё $1,9 трлн.

«Вполне может оказаться, что анонсированный пакет мер экономической поддержки будет не последним. На этом фоне в 2021 году государственный долг США способен превысить $32 трлн», — предположил в разговоре с RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

Джо Байден

© REUTERS/Kevin Lamarque

Как отмечают эксперты, необходимость наращивания задолженности связана с нехваткой средств в бюджете США. Так, по итогам 2020 года расходы американской казны превысили доходы на $3,13 трлн.

Объём бюджетного дефицита вплотную приблизился к отметке 15% ВВП и стал максимальным с 1945 года. Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

По прогнозу бюджетного управления конгресса США (CBO), в 2021 году отрицательная разница между доходами и расходами американской казны составит порядка $2,3 трлн или 10,3% ВВП. Впрочем, как полагают опрошенные RT специалисты, реальный дефицит бюджета по итогам текущего года может оказаться значительно выше.

«Дело в том, что прогноз CBO не учитывает дополнительные меры экономической помощи Байдена. Окончательная редакция нового пакета стимулов ещё не утверждена, и влияние этих мер на госдолг тоже пока остаётся не ясным. Однако дефицит бюджета может оказаться на $1,2 трлн выше ожиданий», — отметил в беседе с RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Процентный возврат

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

Доходность казначейских облигаций зависит от установленной в стране процентной ставки. Примечательно, что в 2020 году ФРС США снизила ставку с 1,5—1,7% до 0—0,25% годовых. Регулятор проводит такую политику для стимулирования экономики: кредиты становятся дешевле, а деловая и потребительская активность начинает расти.

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Между тем вслед за снижением процентной ставки ФРС в США резко опустились и доходности трежерис. По данным Минфина Штатов, с января по июль 2020-го проценты по американским госбумагам с десятилетним сроком погашения упали с 1,9 до 0,5% годовых. В результате этого заметно снизилась и стоимость обслуживания новых долгов.

Как рассказал RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, дополнительное давление на доходности казначейских бумаг США в 2020 году оказывал высокий приток инвестиций в трежерис. Так, в условиях мирового кризиса многие инвесторы активно скупали госбумаги Штатов для более надёжного сбережения денег.

Впрочем, по мере ослабления карантинных мер и старта вакцинации от коронавируса в мире глобальная экономика начала постепенно восстанавливаться. На этом фоне инвесторы стали массово выводить деньги из казначейских облигаций США и вкладывать средства в другие финансовые активы.

В результате оттока инвестиций доходность трежерис начала стремительно расти и на сегодняшний день вернулась к отметке 1,4% годовых. Таким образом, американскому правительству стало дороже занимать новые деньги на рынке.

«Для обслуживания текущих долгов Штатам приходится брать новые займы. Однако занимать деньги под 0,5% годовых или рефинансировать старый долг под низкие проценты, как в 2020 году, будет невозможно, когда вирус останется позади. ФРС США смогла по максимуму извлечь пользу из кризиса, моментально опустив процентные ставки почти до нуля, но платить инвесторам жалкие гроши и дальше за их добровольные вложения в экономику США уже не удастся», — отметил Пушкарёв.

По прогнозу американского правительства, в 2021 году стоимость обслуживания госдолга США увеличится на $2 млрд — до $378 млрд, а в 2022-м приблизится к отметке $400 млрд. На этом фоне выплата процентов по долгам будет становиться всё более обременительной для американского бюджета, считает Виктор Супян. В результате экономика страны может столкнуться с целым рядом финансовых рисков в долгосрочной перспективе.

«Первый риск — это нехватка средств на регулярные выплаты по госдолгу и трудности с текущими платежами. Помимо этого, в случае возникновения новой турбулентности в мировой экономике некоторые страны, например, Китай, который находится в сложных отношениях с США, могут начать выводить деньги из американского госдолга. Пекин уже проводил подобные манипуляции, а если они будут происходить часто, это может вызвать определённую напряжённость в американской экономике», — заключил Виктор Супян.