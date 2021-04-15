«Лишь символические ограничения»: как санкции США в отношении российского госдолга могут отразиться на рубле

В четверг, 15 апреля, власти США ввели новый пакет санкций в отношении Москвы. В частности, руководство Штатов с 14 июня запрещает американским компаниям проводить операции с государственным долгом России. Ограничения распространяются только на покупку новых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) и не затрагивают вторичные торги. С учётом и без того невысокой доли иностранных инвесторов на рынке долговых бумаг эксперты не ожидают заметного ослабления рубля. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Новые ограничения, в частности, затрагивают операции с российским госдолгом. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Так, с 14 июня 2021 года Соединённые Штаты запрещают своим банкам и другим финансовым институтам покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России. Помимо этого, вступает в силу запрет на предоставление ссуд ЦБ, ФНБ и Минфину.

Отметим, что сообщения о возможном введении санкций в отношении российских облигаций федерального займа (ОФЗ) появились в американских СМИ ещё до официальных заявлений властей США. На этом фоне в первой половине дня валютные торги на Московской бирже сопровождались резкими колебаниями.

В результате возросших опасений инвесторов курс доллара поднимался на 2,2% — до 77,55 рубля. Одновременно курс евро прибавлял порядка 2,1% и в моменте достигал 92,85 рубля. Показатель стал самым высоким с начала ноября 2020 года. Между тем после оглашения новых санкций курсы доллара и евро опустились до 76,2 и 91,2 рубля соответственно.

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«Самой большой неприятностью американских санкций против российского госдолга стал сам факт того, что они были объявлены. В остальном же на произошедшее стоит обращать внимание лишь в рамках рыночного шума. Запрет касается только новых выпусков ОФЗ, но не распространяется на вторичные торги. Соответственно, это лишь символические ограничения против госдолга. Рубль отреагировал логичным ослаблением, но может быстро оправиться», — рассказал RT ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают эти ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Традиционно динамика инвестиций в ОФЗ является одним из определяющих факторов для курса рубля, отмечают эксперты. По словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, запрет на покупку новых выпусков облигаций в теории должен привести к оттоку денег из рублёвых активов и тем самым оказать давление на российскую валюту. В то же время, как полагает Андрей Кочетков, ограничения на участие в первичных торгах могут оживить вторичный рынок ОФЗ, что, напротив, может стать позитивным фактором.

«Кроме того, санкции распространяются только на американские финансовые институты. Это значит, что европейские и азиатские банки продолжат инвестировать в российский долг. Таким образом, правительство США лишь усложнило жизнь своим собственным банковским организациям, которые будут вынуждены использовать аффилированные структуры для покупки и торговли, а не заниматься этим напрямую», — подчеркнул Кочетков.

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Как заявили в Центробанке, в условиях введения новых санкций регулятор готов при необходимости задействовать все имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности. При этом в ЦБ подчеркнули, что за последнее время доля иностранных инвесторов в общем объёме российского госдолга уже заметно сократилась.

По данным регулятора, на начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объёма в обращении. При этом доля иностранных инвесторов в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

«В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире — спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены», — заявил министр Финансов России Антон Силуанов.

На этом фоне опрошенные RT эксперты не ожидают значительного ослабления рубля после вступления в силу американских санкций. Более того, в случае усиления колебаний курсов доллара и евро Банк России может приостановить покупку иностранной валюты для Минфина в рамках бюджетного правила и тем самым стабилизировать ситуацию.

«ЦБ прибегал к таким действиям уже несколько раз с 2018 года, когда наблюдалась рыночная турбулентность. Однако пока снижение рубля не носит панического характера, поэтому регулятор может приберечь эту меру для более серьёзной ситуации на валютном рынке», — считает Александр Бахтин.

По его прогнозу, до конца весны курс доллара будет оставаться в коридоре 75—78 рублей, а курс евро — вблизи 89—92,5 рубля. Похожей оценки придерживается и ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. Как предположил специалист в разговоре с RT, в ближайшее время курсы будут формироваться в диапазонах 75,5—77,5 рубля за доллар и 90—92 рубля за евро.