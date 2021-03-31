Список должников: Всемирный банк опубликовал данные о странах — заёмщиках у России

В декабре 2019 года более 30 развивающихся стран были должны России почти $24 млрд. Такую оценку представил Всемирный банк. По данным организации, активнее всего кредитами Москвы пользуются Белоруссия, Бангладеш, Индия и Венесуэла. Как отмечают аналитики, чаще всего правительство выдаёт займы другим государствам в рамках экономической поддержки, а также для финансирования совместных проектов и увеличения экспорта. Помимо этого, эксперты Всемирного банка опубликовали обновлённый прогноз по темпам роста ВВП России на 2021 и 2022 годы. По оценке специалистов, экономика страны будет восстанавливаться от последствий COVID-19 быстрее, чем ожидалось ранее.

К началу 2020 года общий объём долгов развивающихся стран перед Россией достигал $23,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Как следует из материалов организации, всего по состоянию на декабрь 2019 года Москва выступала кредитором для 34 государств с развивающейся экономикой. На тот момент главным должником России была Белоруссия — объём обязательств страны составлял почти $8,1 млрд.

Помимо этого, в число основных заёмщиков входили Бангладеш ($2,4 млрд), Венесуэла ($1,8 млрд), Индия ($1,7 млрд), Вьетнам ($1,6 млрд), Йемен и Афганистан (по $1,1 млрд соответственно). Также российскими кредитами активно пользовались Сомали ($932 млн), Сербия ($769 млн), Украина ($606 млн), Сирия ($525 млн) и Египет ($496 млн).

«В рамках двусторонних отношений со многими государствами Россия предоставляет кредиты. Это обычная мировая практика, она является неотъемлемой частью тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — прокомментировал данные Всемирного банка пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как подчеркнул представитель Кремля, такая практика будет продолжаться. При этом он напомнил, что существуют определённые правила по обслуживанию долга, которые регулируют продолжение выдачи займов в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны.

По словам главного аналитика ГК «ТелеТрейд» Марка Гойхмана, предоставление кредитов другим странам чаще всего связано с рядом политических и экономических причин. Так, государство может выдавать займы своим торговым или стратегическим партнёрам для финансирования совместных инвестпроектов или стимулирования покупок экспортной продукции.

«В качестве примера можно привести Бангладеш, которая c 2017 года активно получала от нас средства на строительство АЭС с участием России. В свою очередь, Венесуэла, Индия, Вьетнам, Сербия, Сирия — это импортёры российской продукции и страны, входящие в орбиту политических интересов нашей страны», — пояснил Гойхман.

В то же время, как отметил эксперт, экономика развивающихся стран не всегда позволяет вовремя возвращать кредиты, поэтому нередки случаи выдачи новых средств для покрытия предыдущих долгов. При этом с политической точки зрения предоставление займов бывает необходимо для сохранения влияния страны- кредитора или оказания помощи получателю, находящемуся в союзнических отношениях, добавил аналитик.

«Во многом именно этим можно объяснить высокие объёмы задолженности Белоруссии перед Россией. Это накопленные за десятилетия средства, которые выдавались и на приобретение российских товаров, и на развитие экономики страны. Новый заём на сумму $1 млрд, соглашение о котором подписано в конце 2020 года, пойдёт в основном на покрытие предыдущих кредитов, срок погашения которых приближается», — отметил Марк Гойхман.

Примечательно, что некоторые страны получили кредиты ещё от СССР и в настоящий момент выплачивают их России, рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По его словам, в первую очередь речь идёт о государствах Африки и Азиатского региона.

«Ещё в период до перестройки страна стремилась налаживать связи с государствами, склонными поддерживать политический курс СССР. Такая тенденция сохраняется и в настоящий момент. Экономическая поддержка со стороны России в виде кредитования в определённой степени выступает инструментом влияния на международной арене и помощи партнёру», — отметил эксперт.

Оценка роста

Специалисты Всемирного банка также пересмотрели прогноз по росту экономики России в 2021 и 2022 годах. Согласно оценке организации, объём ВВП страны увеличится на 2,9 и 3,2% соответственно. Ранее эксперты прогнозировали более сдержанный рост показателя — вблизи 2,6 и 3%.

«Менее глубокое, чем ожидалось, сокращение ВВП в 2020 году и быстрое ослабление связанных с COVID-19 ограничений улучшили динамику роста (экономики. — RT)», — говорится в докладе Всемирного банка.

Здание Всемирного банка, Вашингтон

globallookpress.com

© Chuck Myers

Улучшение прогноза на ближайшие два года связано также с мерами властей по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с RT выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, устойчивый спад числа новых случаев заболевания COVID-19 в стране позволяет ускорить процесс снятия ограничений и запустить экономические процессы в полную силу.

«Более того, цены на нефть вернулись к докризисным вершинам намного раньше, чем ожидалось. В целом на сырьевых рынках сложилась благоприятная ситуация, что позволит увеличить выручку российских экспортёров и сократить дефицит госбюджета. Всё это в конечном счёте позитивно скажется на потребительской и деловой активности в стране и ускорит экономический рост», — отметил Бабин.

По мнению экспертов, основа для ускоренного восстановления экономики была заложена ещё в 2020 году на фоне антикризисных мер правительства по поддержке бизнеса и граждан. Речь идёт о прямых выплатах семьям с детьми, а также субсидиях наиболее пострадавшим отраслям. Помимо этого, власти предоставили льготные кредиты компаниям на выплату зарплат сотрудникам, а также согласовали налоговые отсрочки и другие регуляторные послабления для предприятий.

«Сейчас более быстрое, чем предполагалось, восстановление ВВП свидетельствует о том, что страна успешно справилась с рядом экономических проблем прошлого года. По нашим прогнозам, уже 2021 году рост экономики составит порядка 2,7—3,3%, а в 2022-м показатель превысит значение 2019 года, но останется в рамках 3%», — заключил Евгений Миронюк.