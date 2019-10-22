Континентальные перспективы: как Россия собирается развивать экономическое сотрудничество с Африкой

23 и 24 октября в Сочи состоится форум Россия — Африка, где впервые на одной площадке представители бизнеса и власти из африканских стран обсудят с российскими коллегами возможность увеличения инвестиционной активности и расширения взаимовыгодной торговли. За 17 лет товарооборот России с государствами континента вырос в 13 раз и сейчас составляет более $20 млрд. Впрочем, аналитики подчёркивают, что за ресурсы региона нашей стране предстоит непростая конкурентная борьба с Китаем, который уже развернул активную экономическую экспансию.

Впервые Россия принимает масштабный форум на тему экономического сотрудничества со странами Африки. Организаторы подчёркивают, что с 2001 года товарооборот между РФ и государствами региона вырос с $5 млрд до $20,4 млрд. По данным ФТС, в 2018 году экспорт увеличился на 18,2% (до $17,5 млрд), импорт — на 11,5% (до $2,9 млрд). Главными торговыми партнёрами России в Африке в прошлом году были Египет, Алжир, Марокко, ЮАР и Тунис.

Наиболее популярными российскими экспортными товарами в Африке признаны продовольствие и сельскохозяйственное сырьё, а также машины, оборудование и транспортные средства, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития. Основной импорт с континента в Россию пришёлся на цитрусовые, руды и марганцевые концентраты, а также на какао, овощи, фрукты и табачное сырьё.

Эксперты утверждают, что сейчас Африка представляет для России огромный интерес, особенно с точки зрения бизнеса.

«Россия испытывает нехватку некоторых важных полезных ископаемых. Речь о дефиците почти 20 минералов, внутреннее потребление которых в значительной степени обеспечивается импортом. Например, у нас дефицит марганца — 100%, а хрома — 80%. Похожая ситуация с кобальтом, колтаном и другими минералами, которые используются в первую очередь в производстве высокотехнологичной продукции», — пояснил RT руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Эксперт добавил, что сейчас около 80% мировой добычи колтана, элементы которого присутствуют в любом мобильном телефоне, приходится на Демократическую республику Конго. Кроме того, Россия закупает почти 60% бокситов (алюминиевая руда) в странах Африки.

«У нас также есть огромный интерес в сельскохозяйственном сотрудничестве. На долю сельхозпродукции приходится порядка 26% нашего экспорта в страны континента. В то же время более 70% российского импорта из африканских стран — это сельскохозяйственное сырьё и продовольствие, включая овощи, фрукты, вина. Стоит отметить, что государства континента на 40—50% обеспечивают нас какао и на 33% чаем — в основном за счёт Кении и Танзании», — подчеркнул Корендясов.

Кроме того, Евгений Корендясов добавил про рост популярности туризма. По словам эксперта, ежегодно 2 млн россиян посещают страны континента. Африку также интересует развитие отношений с Россией в энергетике и телекоммуникациях, особенно спутниковой связи. «Есть задел в добыче и переработке природного сырья. Например, порядка 40% золота российская «Северсталь» добывает за счёт работы в Буркина-Фасо и Гвинее. Кроме того, ежегодно в Анголе мы добываем алмазов на $400—500 млн», — заключил специалист.

Добыча золота

AFP

© AMOS GUMULIRA

Впрочем, Россия активно сотрудничает с Африкой и по части развития несырьевого экспорта во внешней торговле. Как сообщили RT в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ), ключевыми странами по продвижению несырьевого экспорта являются Египет (на который приходится более трети российско-африканского торгового оборота), ЮАР, Замбия, Ангола, Алжир, Нигерия и Кения. За первое полугодие 2019 года неэнергетический несырьевой экспорт вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По прогнозу РЭЦ, в 2020 году рост российско-африканской торговли составит около 20%. При этом в организации отметили, что значительную роль в обеспечении прироста показателя будет играть введение в эксплуатацию Российской промышленной зоны в Египте.

«В последние годы Россия была очень слабо представлена на континенте. В советские годы наше присутствие было более значительным, во всяком случае в политическом отношении. После этого наша политическая и экономическая роль на континенте уменьшилась. Заинтересованность региона в активной работе с нашей страной связана с тем, что африканские страны рассчитывают получить от России кредиты на более выгодных условиях, чем от других государств. Не исключено, что уже за предстоящим форумом могут последовать займы или иная финансовая помощь», — рассуждает в разговоре с RT профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Ирина Филатова.

Россия готова предоставить странам Африки кредиты только на рыночных условиях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Безусловно, советская модель — с её плюсами и минусами — оказалась достаточно эффективной на этапе становления государственности африканских стран. Мы и сегодня продолжаем оказывать государствам Африки финансовую поддержку. Но если раньше такие решения принимались преимущественно по политическим соображениям, то теперь — в рамках гуманитарного содействия. Что касается предоставления кредитов, то сейчас они носят рыночный характер», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин привёл в пример кредит в $25 млрд Египту на строительство четырёх энергоблоков АЭС «Дабаа». Атомная электростанция будет сооружена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря. Стоимость контракта оценивается в $30 млрд, большая часть которого будет профинансирована за счёт российского кредита. Запуск первого энергоблока намечен на 2026 год. Строительство всех четырёх блоков АЭС планируется завершить к 2029 году.

Кофейная плантация в Танзании

globallookpress.com

© Ulrich Doering/imageBROKER.com

«Африканские страны, как и Россия, активно экспортируют свои естественные ресурсы — минеральную и железную руду, нефть, газ. По многим из этих направлений мы в совпадаем в плане поставок. Это значит, что мы можем или соперничать в этих сферах или налаживать отношения по примеру нашего сотрудничества со странами ОПЕК», — отметила Ирина Филатова.

Впрочем, эксперты говорят и о серьёзной конкурентной борьбе за доступ к африканским ресурсам. Сейчас континент — зона особого экономического интереса Китая, объём торговли которого с государствами Африки превышает российский ровно в десять раз.

Также по теме Африканский парадокс: почему рост экономики региона не повлияет на доходы населения и уровень госдолга В 2017 году впервые за пять лет в странах Африки к югу от Сахары ожидается восстановление темпов экономического роста — в основном за...

Как ранее заявлял заместитель министра коммерции КНР Цянь Кэмин, в 2018 году товарооборот азиатской республики со странами региона вырос на 20% и составил $204 млрд.

«Африканский континент для Китая — это одновременно и источник прямого доступа к ресурсам (алюминиевым бокситам, рудам чёрных металлов, лесам, залежам графита для производства промышленных алмазов), и крупный рынок сбыта товаров ширпотреба (одежды, тканей, электроники, бытовой техники и многого другого), что очень выигрышно смотрится в контексте соотношения цены и качества в глазах массового покупателя и торговых сетей», — рассказал в беседе с RT шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По оценке аналитика, к 2020 году объём торговли между Китаем и африканскими государствами может увеличиться ещё на треть.

Саммит «Россия – Африка» пройдёт 23 и 24 октября в Сочи под сопредседательством российского лидера Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили своё участие. Вместе с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур и бизнеса.