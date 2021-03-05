«Впервые за весь постсоветский период»: исследователи отметили, что Россия пережила кризис лучше мира в целом

Согласно исследованию экспертов НИУ ВШЭ, Россия впервые за весь постсоветский период пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом. Так, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и массового введения карантинных ограничений падение ВВП страны составило 3,1%, в то время как глобальный показатель снизился на 3,5%. Специалисты связывают это с антикризисными мерами властей, политикой Центробанка и действием бюджетного правила. Какие ещё факторы обеспечили устойчивость России к глобальному кризису — в материале RT.

Россия впервые за последние 30 лет перенесла глобальный кризис лучше, чем мир в целом. К такому выводу пришли экономисты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Как отмечают эксперты в своём исследовании, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, ослабления потребительской активности и обвала цен на нефть ВВП России сократился на 3,1%. При этом общее падение мировой экономики оказалось более глубоким и составило 3,5%.

«Впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен», — говорится в бюллетене.

Авторы доклада напомнили, что в 2015 году ВВП России снизился на 2%, в то время как глобальная экономика, напротив, показала рост на 3,4%. Также в качестве примера специалисты приводят последствия мирового финансового кризиса, когда в 2009 году российская экономика упала на 7,8%, а глобальная — лишь на 0,1%.

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По мнению экономистов, сдержать экономический спад в 2020 году во многом позволили меры государственной поддержки населения и бизнеса. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 в прошлом году власти направили около 4,6 трлн рублей, то есть около 4,5% ВВП.

Ключевыми антикризисными мерами властей стали прямые выплаты семьям с детьми и субсидии пострадавшим отраслям экономики, кредитные каникулы, гранты и льготные займы предприятиям на выплату зарплат сотрудникам. Помимо этого, власти согласовали налоговые отсрочки и послабления для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых и программу кешбэка за поездки по России для поддержки туризма.

«В рамках антикризисной политики властей стоит отметить и решительные действия Центробанка, который снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 4,25% годовых, минимального уровня за всю постсоветскую историю. Действия регулятора поддержали кредитование и позволили правительству обойтись меньшими бюджетными тратами на помощь экономике», — рассказал в интервью RT заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Как полагают авторы исследования, если бы не меры господдержки, темпы падения российской экономики оказались бы значительно выше и составили 7—8%.

Запас прочности

Лучше подготовиться к глобальному кризису России помог проводимый в последние годы режим таргетирования инфляции, уверены экономисты. Напомним, в рамках своей денежно-кредитной политики Центробанк поддерживает инфляцию вблизи целевого уровня 4%. Таким образом регулятор пытается обеспечить ценовую стабильность в стране.

«Стоит отметить, что таргетирование инфляции предполагает плавающий валютный курс. Это повысило конкурентоспособность российских товаров во время пандемии, поскольку произошедшее ослабление рубля сделало наш экспорт более выгодным. И хотя в определённой степени пришлось пожертвовать импортом, так как зарубежная продукция стала дороже, в условиях кризиса мы смогли нарастить поставки многих своих товаров за границу. За счёт этого бюджет получил дополнительные доходы», — добавил Миронов.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Отчасти смягчить рецессию в России позволили и особенности структуры национальной экономики. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

«Во время пандемии и массовых локдаунов сильнее всего пострадала сфера услуг. То есть речь идёт о потребительском секторе, который во многих западных странах занимает до половины ВВП. Поэтому падение потребительского спроса и снижение мобильности населения тяжело отразилось на экономиках ряда стран. У нас же доля этого сектора не столь значительна, в отличие от промышленности, которая вносит серьёзный вклад в формирование ВВП. В какой-то степени это послужило нам конкурентным преимуществом», — пояснил Николаев.

Помимо этого, поддержу экономике оказало действие бюджетного правила. В рамках этого механизма сверхдоходы от продажи нефти выше цены отсечения ($43,3 за баррель) идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а не на текущие нужды бюджета. По мнению экспертов НИУ ВШЭ, такая политика позволила адаптировать расходы казны к относительно низкой стоимости сырья и снизить влияние нефтяных котировок на экономику.

Согласно исследованию экономистов, в 2021 году экономика России будет восстанавливаться и может вырасти приблизительно на 2,8%. В то же время итоговые значения способны оказаться заметно выше. Об этом в интервью RT рассказал глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Мы прогнозируем рост ВВП на 3—3,5% в 2021 году. Более точные прогнозы пока делать трудно, поскольку нет чёткого понимания, как долго будет проходить вакцинация в России и, соответственно, когда будут полностью сняты ограничения на многие виды деятельности. Тем не менее ясно, что, скорее всего, это произойдёт уже где-то во втором полугодии, поэтому мы рассчитываем на восстановительный рост», — подчеркнул специалист.