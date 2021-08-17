В погоне за прибылью: индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Короткая ссылка
Ксения Чемоданова, Екатерина Свинова
Во вторник, 17 августа, индекс Мосбиржи впервые за всё время наблюдений превысил отметку 3944 пункта. Опрошенные RT эксперты объясняют позитивную динамику притоком иностранных инвесторов на российский рынок. Зарубежных трейдеров в первую очередь привлекают быстрые темпы восстановления экономики России от последствий пандемии, считают аналитики. При этом специалисты указывают на растущий интерес россиян к торговле акциями и облигациями.
В погоне за прибылью: индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Во вторник, 17 августа, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Фондовый индикатор поднялся на 1,16% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) превысил отметку 3944 пункта. 

Приток денег в российские ценные бумаги усилился на фоне общего оптимизма мировых инвесторов. Об этом в интервью RT рассказал главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. По его словам, игроки глобального фондового рынка позитивно реагируют на постепенное восстановление мировой экономики и политику ведущих стран по увеличению денежной эмиссии для поддержки бизнеса и населения. 

«Данные средства, предназначенные в первую очередь для ускорения темпов роста глобального ВВП, на практике в большом объёме направляются на покупку акций. В итоге взлёт ведущих мировых фондовых индикаторов тянет за собой и российские активы», — отметил Гойхман. 

По мнению опрошенных RT экспертов, дополнительную поддержку национальному фондовому рынку оказывают положительные данные по восстановлению российской экономики от последствий пандемии COVID-19. Согласно статистике Минэкономразвития, в июне 2021 года ВВП страны достиг допандемийного уровня. По итогам года рост российской экономики должен составить около 4%. Такую оценку ранее озвучил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Инвесторов во многом привлекают позитивная статистика по росту ВВП России. Напомню, что показатель в II квартале вырос на 10,3% в годовом выражении. На этом фоне трейдеры активно входят в сегмент российского ретейла, акции которого заметно выросли в цене. К тому же в зелёной зоне торгуются ценные бумаги банковского и нефтегазовых секторов экономики», — подчеркнул в разговоре с RT главный аналитик компании Esperio Лев Кравец. 

Помимо этого, позитивное влияние на динамику российского рынка ценных бумаг оказала стабилизация мировых цен на энергоресурсы, полагают специалисты. В ходе сегодняшних торгов стоимость сырья эталонной марки Brent вплотную приближалась к отметке $70 за баррель, хотя в начале рабочей недели показатель в моменте опускался до $68,25 за бочку. 

Также по теме
В ожидании новостей: как могут измениться курсы доллара и евро в августе
На первых торгах августа российская валюта умеренно слабеет по отношению к доллару и евро на Московской бирже. В ближайшее время одним...

По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, российский фондовый рынок серьёзно зависит от положения дел в нефтяной отрасли, на которые влияют действия участников ОПЕК+. 

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В ходе последней встречи 18 июля члены альянса договорились ежемесячно увеличивать нефтедобычу суммарно на 400 тыс. баррелей в день. При этом срок действия самого соглашения был продлён до конца 2022 года.

«Спрос на сырьевые товары в целом остаётся стабильным, что поддерживает российский экспортно ориентированный рынок. Более того, с точки зрения реальных процентных ставок рублёвые активы сейчас выглядят привлекательней, чем бумаги в долларах и евро, где реальные ставки из-за роста инфляции глубоко отрицательные», — отметил собеседник RT. 

Между тем в пользу российского рынка акций сыграл и рекордный приток независимых игроков, уверены аналитики. Отметим, что в июле 2021-го число частных инвесторов на Московской бирже увеличилось на 446 тыс. и достигло 13,2 млн, свидетельствуют данные торговой площадки. Для сравнения, в июле прошлого года брокерские счета имели лишь 5,65 млн граждан.

  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

По словам специалистов, интерес населения к фондовому рынку отчасти связан с более высокой доходностью ценных бумаг по сравнению с банковскими вкладами. В этих условиях граждане всё чаще предпочитают инвестировать деньги в акции и облигации для сбережения средств.

«Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке выросла почти вдвое за прошлый год и достигла 6 трлн рублей. С учётом общей динамики рынка акций и объёма средств частных инвесторов схожая тенденция с высокой долей вероятности сохранится и в ближайшие кварталы текущего года», — рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ГК «Фридом Финанс» Александр Осин. 

Как полагает Василий Карпунин, в ближайшее время индекс Мосбиржи может поставить очередной рекорд и достигнуть отметки 4000 пунктов. Далее динамика показателя во многом будет зависеть от геополитических факторов и кредитно-денежной политики мировых центробанков. 

«Среднесрочные риски связаны с потенциальным ухудшением отношения инвесторов к рынкам развивающихся стран из-за скорого сокращения программ стимулирования развитых экономик, включая американскую. Такая политика может временно увеличить приток денег трейдеров в долговые бумаги США. Впрочем, российский рынок тоже может остаться востребованным на фоне ужесточения монетарной политики Банка России», — заключил эксперт. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить