Процентное оживление: с чем связан резкий рост ставок по депозитам в России

В августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках достигли максимального значения с конца 2019 года и составили 5,3% годовых. По словам экспертов, возвращение показателя на допандемийный уровень связано с повышением ключевой ставки Центробанка, а также с увеличением инфляционных рисков. Такое положение дел должно привести к усилению интереса россиян к сберегательным продуктам и притоку капитала в банковский сектор, считают аналитики. На этом фоне специалисты прогнозируют рост ставки по депозитам до 7% годовых.

В августе 2021 года ставки по вкладам и депозитам в крупнейших банках страны достигли 5,3% годовых. Последний раз показатель находился на столь высоком уровне в декабре 2019 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG.

По оценкам специалистов организации, соответствующий индекс в последний месяц лета поднялся на 0,17 процентных пункта.

Ставки по сберегательным продуктам увеличиваются в России на фоне ужесточения монетарной политики Центробанка, отметили опрошенные RT аналитики. В условиях кризиса в 2020 году регулятор активно снижал ставку для стимулирования деловой активности. Так, ЦБ опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период.

Впрочем, уже в 2021 году Центробанк начал уверенно повышать ключевую ставку и в июле поднял её сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых. Повышение стало самым резким с декабря 2014 года.

Финансовые организации внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Такое мнение в разговоре с RT высказал руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

«В прошлом году ЦБ пошёл на рекордное снижение ключевой ставки для того, чтобы эффективнее бороться с кризисными явлениями в экономике на фоне пандемии. Это привело к тому, что банки тоже опустили проценты по депозитам до минимальных 3—3,5% годовых. Теперь всё планомерно возвращается к допандемийному уровню, включая предложения по сберегательным продуктам», — отметил эксперт.

Кроме того, как полагают аналитики, увеличение ставок по депозитам объясняется ростом инфляционных рисков. Согласно статистике Росстата, в июне 2021-го потребительские цены в стране выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достигнутый уровень годовой инфляции оказался максимальным почти за пять лет. При этом в июле показатель продемонстрировал небольшое снижение, опустившись до 6,46%.

«Чтобы ослабить инфляционные риски, регулятор заметно повысил ключевую ставку, что привело к удорожанию кредитов для самих банков. На этом фоне финансовые организации стали больше занимать денег у населения. В свою очередь, чтобы привлечь новых клиентов и увеличить приток средств, банки стали делать специальные предложения по вкладам», — рассказал в беседе с RT аналитик ГК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такое положение дел должно сыграть в пользу восстановления интереса россиян к сбережениям, который заметно просел во время пандемии. По данным исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру», только 35% граждан откладывают деньги с зарплаты. При этом большинство респондентов (18% от числа опрошенных) откладывают не более 10% от объёма ежемесячных доходов.

«Большинство людей умеют считать деньги и хотят вложить свои сбережения на выгодных условиях, поэтому повышенные ставки будут стимулировать вкладчиков более плотно работать с банками. Это увеличит процент россиян, которые будут создавать себе подушку безопасности, что в итоге должно позитивно сказаться на благосостоянии граждан. При этом средства на вкладах и депозитах защищены государством, в отличие от игры на бирже», — рассказал RT Аксаков.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Примечательно, что граждане в последнее время стали активно выходить на фондовый рынок. Так, в июле 2021-го число частных инвесторов на Московской бирже увеличилось на 446 тыс. и достигло 13,2 млн, свидетельствуют данные торговой площадки. Для сравнения, в июле прошлого года брокерские счета имели лишь 5,65 млн граждан.

«За время пандемии уровень инвестиционных продуктов в структуре накоплений россиян вырос более чем вдвое — с 7 до 15%. За год россияне вложили в ценные бумаги около 1,2 трлн рублей. Традиционно покупка акций и облигаций приносит больше прибыли, чем хранение средств на депозитах. Но такие вложения несут в себе и более существенные риски», — отметил в беседе с RT управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По словам опрошенных RT специалистов, в среднесрочной перспективе спрос на биржевые продукты останется достаточно высоким. Впрочем, интерес вкладчиков может переместиться в сторону банковского сектора при появлении более привлекательных предложений от финансовых организаций. Так, банки могут провести ещё один раунд увеличения процентов по вкладам, если Центробанк продолжит поднимать ключевую ставку, не исключает Евгений Миронюк.