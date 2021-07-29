«Отбить потери прошлого года»: реальные располагаемые доходы россиян выросли на 6,8% в II квартале

По данным Росстата, в II квартале 2021 года рост реальных располагаемых доходов россиян составил 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Показатель уверенно восстанавливается после прошлогоднего снижения на фоне пандемии. Наблюдаемую сейчас позитивную динамику специалисты объясняют восстановлением экономики и оживлением деловой активности предприятий. Сдерживающим фактором по-прежнему остаётся инфляция. Тем не менее по итогам года рост реальных доходов может стать максимальным за последние восемь лет, прогнозируют специалисты.

С апреля по июнь 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Как уточнили в ведомстве, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы граждан за вычетом обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам), скорректированные на инфляцию.

В последний раз рост показателя можно было наблюдать ещё в I квартале 2020 года — на 1,9%. При этом уже в II квартале в результате начала пандемии коронавируса и спада в экономике значение опустилось сразу на 7,1%.

Всего же по итогам прошлого года реальные доходы россиян просели на 2,8%. Между тем, согласно оценке Минэкономразвития, в 2021-м показатель увеличится на 3%. Прогнозируемые темпы роста могут стать самыми высокими за последние восемь лет.

«Рост реальных доходов по итогам года будет носить компенсационный характер. Ситуация будет зависеть от ситуации с коронавирусом, но при нормальном маршруте COVID-19 мы отобьём потери прошлого года», — отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как напомнил специалист, в II квартале 2020 года многие предприятия временно закрылись, а работа сферы услуг была «фактически поставлена на паузу». В результате часть населения перестала зарабатывать, что негативно отразилось на реальных доходах.

Тем не менее в настоящий момент основная часть жёстких карантинных мер в России уже отменена, за исключением некоторых точечных ограничений в ряде регионов. На этом фоне экономика начинает постепенно работать «в полную силу», отметил Остапкович.

«Таким образом, предприниматели могут нанять больше новых сотрудников и повысить зарплату текущим работникам. Наблюдается рост занятости населения. Эти факторы позитивно влияют на статистику по доходам», — пояснил экономист.

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По данным Центробанка, в июне экономика России вернулась к докризисному уровню. Более того, потенциал восстановления ещё не исчерпан и до конца года уровень активности в стране продолжит расти, отмечают в Министерстве экономического развития.

Безработица, в свою очередь, также почти вернулась к допандемийному уровню. По данным Росстата, в результате последствий COVID-19 с января по август 2020 года доля безработных граждан трудоспособного возраста выросла с 4,7% до 6,4% — максимального уровня за восемь лет. Впрочем, уже в декабре значение опустилось до 5,9%, а в июне 2021-го составило 4,8%.

По словам Георгия Остапковича, ситуация в сфере занятости улучшается, поскольку сегодня все отрасли экономики вышли из фазы стагнации. При этом лучше всего дела обстоят в обрабатывающей промышленности, отмечает специалист.

«Это хороший знак для экономики. Во-первых, на долю промышленности у нас приходится до 30% ВВП. Во-вторых, обрабатывающее производство в настоящее время — это наиболее инновационная отрасль. Здесь задействованы самые высококвалифицированные кадры, поэтому во многом и наблюдается быстрый рост доходов. Таким сотрудникам надо больше платить», — подчеркнул эксперт.

Определяющим фактором для дальнейшей динамики показателя реальных располагаемых доходов россиян будет уровень инфляции в России. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Отметим, что в июне 2021 года потребительские цены в России выросли на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Достигнутый уровень годовой инфляции стал максимальным за почти пять лет. При этом, согласно подсчётам Центробанка, по итогам года значение составит 5,7—6,2%.

«Как следует из материалов Росстата, номинальная начисленная зарплата в среднем по России с января по май составила 53,7 тыс. рублей. Это на 8,8% больше, чем в тот же период прошлого года. Однако в реальном выражении за счёт растущей инфляции зарплаты населения увеличились лишь на 3%», — отметил Павел Сигал.

Тем не менее даже относительно невысокий рост реальных доходов граждан будет оставаться позитивным фактором для экономики и населения, считает Георгий Остапкович. По его словам, такая динамика говорит об увеличении потребительского спроса, что благотворно сказывается на уровне потребления в стране и приводит к росту производимых товаров и услуг.

«Всё это приводит росту ВВП и, самое главное, улучшает качество и уровень жизни населения. Чем лучше живут люди, тем более качественно они выполняют свою работу, что и способствует развитию экономики в конечном итоге», — заключил эксперт.