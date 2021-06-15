Основа для роста: в Центробанке заявили о возвращении экономики России к докризисному уровню

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, экономика России восстановилась к докризисным уровням. При этом во многих отраслях показатели уже превысили значения, которые фиксировались до пандемии, подчеркнула председатель ЦБ. Оживление экономической активности специалисты во многом связывают с отменой большинства карантинных ограничений, а также мерами властей по поддержке бизнеса и населения. Кроме того, в 2020 году значимую помощь россиянам и компаниям оказало снижение ключевой ставки Банком России. Между тем в 2021-м регулятор был вынужден изменить политику и начал повышать процент по заимствованиям в рамках борьбы с инфляцией. Как в этих условиях могут измениться банковские ставки по кредитам и депозитам — в материале RT.

Российская экономика вернулась к значениям, которые были до пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 15 июня, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня (а во многих отраслях и превысила его) и продолжает расти», — подчеркнула глава ЦБ.

По данным Росстата, из-за последствий COVID-19 в 2020 году ВВП России сократился на 3%. Впрочем, согласно последним оценкам Центробанка, в 2021-м показатель способен вырасти на 3—4%. Более того, как ранее заявляла Эльвира Набиуллина, уже в июле регулятор может улучшить свой прогноз.

Одной из главных причин наблюдаемого оживления экономики стала отмена большинства карантинных ограничений в стране. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Вновь заработали такие отрасли, как сфера услуг, туристический сектор, транспорт, а также промышленность, на долю которой приходится 30% в структуре ВВП. Из состояния стагнации вышло сельское хозяйство, и сейчас урожайность имеет благоприятные прогнозы», — рассказал эксперт.

По его словам, в дальнейшем ускорить восстановительные процессы в экономике позволит более активная вакцинация россиян от коронавируса. Кроме того, опрошенные RT специалисты отмечают положительную роль государственных мер поддержки населения и бизнеса в период пандемии.

В частности, речь идёт о предоставлении в 2020 году кредитных каникул гражданам и предприятиям, прямых выплат семьям с детьми, льготных займов компаниям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговых отсрочек и других регуляторных послаблений для бизнеса. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями COVID-19 было направлено порядка 4,6 трлн рублей, или около 4,5% ВВП.

По мнению Георгия Остапковича, финансовая помощь семьям помогла многим россиянам пережить непростой период и одновременно стимулировала потребительский спрос. В то же время поддержка бизнеса позитивно сказалась на состоянии российского рынка труда. Об этом в разговоре с RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Компаниям не пришлось увольнять большое число работников, что позволило сдержать рост безработицы. Меры господдержки поощряли предприятия к сохранению занятости. Кроме того, благодаря льготам по аренде и кредитованию в малом и среднем бизнесе произошло гораздо меньше банкротств, чем могло бы быть», — подчеркнул Абрамов.

Помимо этого, важным фактором для экономики стало оперативное восстановление мировых цен на нефть, газ и металлы, считает Александр Абрамов. В результате начали расти доходы от экспорта сырья и улучшилась наполняемость бюджета.

Борьба с инфляцией

Как напомнила Эльвира Набиуллина, в условиях кризиса в 2020 году Банк России активно снижал ключевую ставку. Так, регулятор опустил её с 6,25% до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Действия регулятора также оказали поддержку предпринимателям и экономике в целом, уверена глава ЦБ.

«Мягкая денежно-кредитная политика дала возможность компаниям получать недорогие кредиты, поддержала возвращение экономики к росту. В прошлом году кредиты предприятиям выросли почти на 10%, это в два раза больше, чем в 2019-м», — пояснила Набиуллина.

Впрочем, уже в 2021 году Центробанк начал уверенно повышать ключевую ставку и в июне поднял её до 5,5% годовых. Такое изменение политики в ЦБ объясняют необходимостью сдержать ускорение инфляции в России. При этом действия регулятора не должны помешать росту экономики, считает Эльвира Набиуллина.

«Мы довольно долго держали ставку на низком уровне, чтобы быть уверенными, что не подрежем крылья восстанавливающейся экономике. Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха», — подчеркнула глава Банка России.

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

Отметим, что ещё в феврале 2020 года уровень инфляции в России находился вблизи двухлетнего минимума и составлял 2,3%. Впрочем, уже в декабре показатель вырос до 4,9%, а в начале июня 2021-го достиг 6,15%. Значение стало самым высоким с сентября 2016 года.

«Ускорение инфляции в России связано с общим ростом цен на мировых рынках. Это временный фактор — компании выходят из кризиса и на первых порах перекладывают свои производственные затраты на потребителей. Возможно, в дальнейшем, когда предприятия выйдут на полную мощность, давление инфляции снизится», — считает Александр Абрамов.

При этом, как подчеркнул специалист, повышение ключевой ставки ЦБ должно охладить потребительский спрос и также замедлить рост цен. В этих условиях Центробанк прогнозирует возвращение инфляции к целевому уровню (4%) уже во второй половине 2022 года.

С оглядкой на ставку

По словам Эльвиры Набиуллиной, вслед за повышением ключевой ставки ЦБ российские банки будут поднимать и проценты по депозитам. Таким образом, негативное влияние инфляции на сбережения граждан должно будет снизиться.

Напомним, что традиционно банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе принимаемых регулятором решений определяют уровень своих долгосрочных депозитных и кредитных ставок.

Так, в 2020 году снижение ключевой ставки ЦБ привело к падению доходности банковских вкладов. С января по декабрь максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с 6% до 4,49% годовых. Впрочем, в июне 2021-го на фоне изменения политики Центробанка показатель вновь превысил отметку 5%.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

«Уже сейчас видно, что часть тех сбережений, которые люди держали на фондовых рынках, например, в облигациях, перемещаются обратно в банковские депозиты. То есть, если в последние годы люди перекладывали деньги из вкладов в ценные бумаги, то сейчас начался обратный процесс», — отметил Александр Абрамов.

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Снижение ключевой ставки Банком России в 2020 году обернулось и заметным удешевлением ипотеки. Так, с января по декабрь средний процент по жилищным кредитам в России опустился с 9,05% до 7,36% годовых. При этом наблюдаемое ужесточение политики ЦБ не должно привести к заметному скачку ипотечных ставок, считает Эльвира Набиуллина.

«Ипотека — это длинный кредит, на десять, 15 и даже 30 лет, и ставка по ней зависит от инфляции куда больше, чем от ключевой ставки. И я хотела бы на это обратить внимание. Понимая, что инфляция будет вблизи цели, банки не будут задирать ипотечную ставку», — подчеркнула председатель ЦБ.

Похожей оценки придерживается и Александр Абрамов. По его словам, российские банки ориентированы на конкуренцию и поэтому не заинтересованы в резком повышении кредитных ставок.

«Кредиты — очень выгодная сфера деятельности. На этом фоне банки будут повышать ставки по займам синхронно и постепенно. В то же время скачка кредитных ставок не будет», — уверен специалист.