До 5,5% годовых: Центробанк третий раз подряд повысил ключевую ставку

В пятницу, 11 июня, Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, предпринятый шаг необходим для сдерживания инфляции в стране. По последним оценкам, темпы роста потребительских цен ускорились до 6,15% в годовом выражении. В этих условиях Центробанк высоко оценивает вероятность ещё одного повышения ставки на следующем заседании в июле. По мнению специалистов, политика регулятора позволит охладить потребительский спрос и укрепить рубль, что должно замедлить инфляцию. При этом, как отмечают эксперты, действия ЦБ приведут к росту процентов по кредитам и депозитам.

В пятницу, 11 июня, совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Своё решение руководство ЦБ объяснило необходимостью сдержать рост потребительских цен: инфляция в стране складывается выше прогнозов регулятора, подчеркнули в Центробанке.

«В мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен существенно ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6% (после 5,5% в апреле). По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как пояснили в Банке России, потребительский спрос в стране растёт опережающими темпами, а предприятия пока не успевают нарастить предложение товаров и услуг до необходимого уровня. В этих условиях компаниям становится легче покрывать производственные затраты за счёт повышения стоимости своей продукции. Кроме того, негативное влияние оказывает и общий рост мировых цен на товары, отметили в ЦБ.

Согласно оценке регулятора, в этих условиях инфляционные ожидания россиян уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Такое положение дел дополнительно ускоряет инфляцию, считают аналитики.

«Рост инфляционных ожиданий говорит о том, что люди опасаются дальнейшего повышения цен и начинают делать крупные покупки раньше, чем планировали изначально. В результате потребительский спрос дополнительно увеличивается, что ещё сильнее разгоняет инфляцию», — объяснил RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, повышение ключевой ставки является одним из традиционных экономических инструментов для замедления инфляции. В частности, действия Центробанка будут способствовать укреплению курса рубля, что позволит сдержать рост цен на импортные товары.

«Кроме того, на фоне повышения процентных ставок люди предпочитают больше сберегать, а не тратить. Это, соответственно, позволяет охладить спрос и оказать давление на цены. Одновременно с этим несколько замедляется развитие производств, в результате чего снижаются инвестиционные расходы компаний», — добавил Разуваев.

Как отмечают в самом Центробанке, проводимая политика позволит вернуть инфляцию в России к целевой отметке (4%) во второй половине 2022 года. В дальнейшем темпы роста потребительских цен будут оставаться вблизи обозначенного таргета, подчеркнули в ЦБ.

Следующая встреча совета директоров Банка России намечена на 23 июля. При этом опрошенные RT специалисты не исключают, что на втором летнем заседании топ-менеджмент регулятора вновь поднимет ключевую ставку — до 6% годовых. Примечательно, что и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции заявила о большой вероятности повышения ставки в июле.

«Совет директоров видит необходимость повышения ставки на ближайших заседаниях. Мы будем выбирать масштаб и темп повышения ставки, исходя из нашей оценки уровня устойчивого инфляционного давления, сроков нормализации инфляционных ожиданий, а также прогнозов дальнейшей динамики совокупного спроса и предложения», — заявила Набиуллина.

Намёки от регулятора

Напомним, что предыдущее повышение ключевой ставки произошло 23 апреля. Тогда Центробанк увеличил показатель с 4,5% до 5% годовых и также объяснил своё решение необходимостью сдержать инфляцию.

Любопытно, что, помимо официальных заявлений и прогнозов Центробанка, инвесторы и эксперты также внимательно следят за невербальными сигналами председателя ЦБ. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Уже стало традицией обращать внимание на брошь Эльвиры Набиуллиной на каждой пресс-конференции как на своего рода сигнал от главы ЦБ. В прошлый раз это была спираль, что может говорить об опасениях ЦБ относительно раскручивания «инфляционной спирали». Сейчас это леопард, что, возможно, означает желание регулятора быстро действовать для борьбы с ростом цен», — отметил специалист.

На этом фоне специалист также не исключил, что уже до конца лета ключевая ставка ЦБ может достигнуть 6% годовых. Ранее аналогичный показатель можно было наблюдать ещё до начала пандемии коронавируса.

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Процентный разворот

Отметим, что в 2020 году в рамках поддержки экономики и бизнеса Центробанк уверенно снижал ключевую ставку и опустил её с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. Традиционно банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе принимаемых регулятором решений определяют уровень своих долгосрочных кредитных ставок, включая ипотечные.

На этом фоне с января 2020-го по февраль 2021-го средний процент по жилищным кредитам в России опустился с 9,05% до 7,23% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. Вместе с тем уже в апреле показатель вырос до 7,3% и в ближайшее время продолжит расти, считают эксперты.

Так, ближе к началу 2022-го средние ставки по ипотеке в России могут достигнуть диапазона 8,3—9,8% годовых. Об этом RT рассказал аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Эти оценки как раз отражают тот факт, что власти по поручению президента сейчас обсуждают повышение ставки в рамках программы льготной ипотеки с 6% до 7% годовых», — добавил Осин.

РИА Новости

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В 2020 году снижение ключевой ставки ЦБ привело и к падению доходности банковских вкладов. Так, согласно оценке регулятора, с января по декабрь максимальная ставка по депозитам в десяти крупнейших банках опустилась с почти 6% до 4,49% годовых. Впрочем, уже сейчас показатель вплотную приблизился к 5%.

Согласно прогнозу Александра Осина, к концу 2021 года ставки по вкладам физлиц сроком выше одного года могут вырасти до 5,5—6,5% годовых. В текущих условиях опрошенные RT специалисты прогнозируют рост интереса граждан к банковским депозитам. При этом, как отметил в разговоре с RT глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев, такой способ инвестиций остаётся наиболее защищённым на сегодняшний день.

«В 2020 году ставки по депозитам опустились и вкладчикам стало удобно использовать более гибкие инструменты: вклады до востребования, текущие счета, объёмы которых существенно выросли за последнее время. С другой стороны, вклады в России защищены со стороны государства, что делает эти инвестиции наиболее надёжными», — подчеркнул Исаев.

Шансы на укрепление

После оглашения итогов заседания ЦБ российская валюта незначительно укрепилась на Московской бирже. Так, во второй половине дня курс доллара снижался на 0,3% — до 71,55 рубля. Значение стало самым низким с июля 2020 года. Одновременно курс евро опускался на 0,4% и впервые за последние три месяца достигал 86,95 рубля.

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Как отмечают аналитики, рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом активная покупка госбумаг инвесторами традиционно приводит к подорожанию рубля.

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае дальнейшего повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ станут ещё более прибыльными для инвесторов по сравнению, например, с покупкой госбумаг США и стран Европы, считают эксперты.

Так, на сегодняшний день в России доходность госбумаг со сроком погашения десять лет составляет порядка 7,2% годовых, в Соединённых Штатах — 1,4%, во Франции — 0,1%. При этом в Германии показатель отрицательный — около –0,3%.

РИА Новости

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«Мы видим, что повышение ключевой ставки в последние месяцы уже привело к увеличению доходностей рублёвых гособлигаций. Заметно увеличился разрыв между доходностями наших долговых бумаг и облигаций, номинированных в долларах и евро. Это делает рубль привлекательнее для притока капитала», — рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

Согласно прогнозу Александра Разуваева, в случае дальнейшего роста ключевой ставки уже к началу осени курс доллара может снизиться до 70 рублей, а курс евро — до 84 рублей. В свою очередь, Янис Кивкулис допускает более уверенное укрепление нацвалюты. По его словам, уже в середине лета курс доллара способен опуститься ниже 70 рублей.