Впервые с июля 2020 года: курс доллара опустился ниже 72 рублей
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
В среду, 9 июня, российская валюта рекордно укрепилась на Московской бирже. В начале дня курс доллара снижался на 0,44% — до 71,98 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 28 июля 2020 года. Курс евро при этом опускался на 0,39% — до 87,69 рубля. Показатель стал самым низким с 17 марта 2021-го.
Поддержку нацвалюте оказало рекордное подорожание нефти в мире, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. На торгах среды цена сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 0,8% — до $72,8 за баррель. Достигнутое значение оказалось максимальным с мая 2019 года.
«На сегодняшний день рубль в определённой степени по-прежнему остаётся сырьевой валютой и поэтому всё ещё реагирует на заметные колебания нефтяных котировок. В этой связи перепады в стоимости энергоносителей важны», — подчеркнула Бодрова в разговоре с RT.
Кроме того, позитивная динамика рубля связана с ожиданиями инвесторов относительно грядущего заседания Центробанка. Об этом RT рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
«Игроки финансового рынка ждут повышения ключевой ставки на ближайшей встрече совета директоров ЦБ. Уже в эту пятницу, 11 июня, регулятор может поднять процент заимствований с текущих 5% до 5,5% годовых. Отмечу, что рост процентной ставки традиционно позитивен для курса рубля», — отметил Василий Карпунин.
Как пояснили опрошенные RT специалисты, ожидаемое повышение ключевой ставки сразу до 5,5% годовых необходимо для сдерживания инфляции в России. Так, по данным Росстата, в мае годовые темпы роста потребительских цен в стране превысили 6% — впервые с октября 2016-го.
Помимо торможения инфляции, рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом активная покупка госбумаг инвесторами традиционно приводит к подорожанию рубля.
Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.
Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ станут ещё более прибыльными для инвесторов по сравнению с покупкой госбумаг США и стран Европы, считают эксперты.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Также в пользу рубля играет ослабление геополитических рисков в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Таким мнением в беседе с RT поделился ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Отметим, что переговоры лидеров двух стран намечены на 16 июня.
«От встречи президентов России и США ждут если не перезагрузки отношений, то как минимум перемирия и паузы в раскручивании санкционной спирали. Наряду с этим буквально накануне прозвучало заявление представителя SWIFT об отсутствии каких-либо планов отключать Москву от системы банковских платежей, поскольку это никому не выгодно. Подобные новости также способствуют снижению геополитических рисков», — отметил Кочетков.
Согласно оценке Анны Бодровой, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 71,5—74 рублей. В свою очередь, по мнению Андрея Кочеткова, сохранение относительно высоких цен на нефть, а также повышение ключевой ставки до 5,5% и выше в перспективе могут привести к закреплению курса доллара в диапазоне 70—73 рубля, а курса евро — вблизи 86—89 рублей.
Как полагает Василий Карпунин, до конца года курс доллара ещё может подниматься до 74—75 рублей, но в случае стабильного геополитического фона показатель способен опуститься до 70—72 рублей. При этом укрепление нацвалюты должно позитивно отразиться на ситуации с ценами в России, уверен специалист.
«Подорожание российской валюты может замедлить инфляцию. Так, укрепление рубля по отношению к доллару и евро приведёт к снижению стоимости импортных товаров, которые занимают значительную часть в потреблении граждан», — подчеркнул Карпунин.
Похожей оценки придерживается и шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. По прогнозу специалиста, в случае успешных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена курс доллара уже к началу июля может опуститься и ниже психологической отметки 70 рублей. Такое положение дел позволит замедлить рост цен на ряд импортных товаров, включая автомобили и электронику, считает эксперт.
«Если же говорить о ценах на российскую продукцию, то здесь динамика рубля уже не будет играть определяющую роль. В этом контексте решающими должны стать меры правительства по выделению целевых субсидий производителям, а также предоставлению кредитов и налоговых льгот аграриям и перерабатывающим заводам», — добавил Пушкарёв в беседе с RT.