Впервые с июля 2020 года: курс доллара опустился ниже 72 рублей

В среду, 9 июня, курс доллара на Московской бирже впервые с июля 2020 года опускался ниже 72 рублей. Укрепление российской валюты эксперты в первую очередь связывают с рекордным за последние два года ростом мировых цен на нефть. Помимо этого, инвесторы ждут повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 11 июня, что также позитивно сказывается на динамике рубля. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает ослабление геополитических рисков, отмечают эксперты. Оптимизм игроков рынка вызван приближением переговоров между президентами России и США, а также заявлением представителя SWIFT об отсутствии планов отключать Москву от системы банковских платежей, считают аналитики. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 9 июня, российская валюта рекордно укрепилась на Московской бирже. В начале дня курс доллара снижался на 0,44% — до 71,98 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 28 июля 2020 года. Курс евро при этом опускался на 0,39% — до 87,69 рубля. Показатель стал самым низким с 17 марта 2021-го.

Поддержку нацвалюте оказало рекордное подорожание нефти в мире, считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. На торгах среды цена сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась на 0,8% — до $72,8 за баррель. Достигнутое значение оказалось максимальным с мая 2019 года.

«На сегодняшний день рубль в определённой степени по-прежнему остаётся сырьевой валютой и поэтому всё ещё реагирует на заметные колебания нефтяных котировок. В этой связи перепады в стоимости энергоносителей важны», — подчеркнула Бодрова в разговоре с RT.

Кроме того, позитивная динамика рубля связана с ожиданиями инвесторов относительно грядущего заседания Центробанка. Об этом RT рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

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«Игроки финансового рынка ждут повышения ключевой ставки на ближайшей встрече совета директоров ЦБ. Уже в эту пятницу, 11 июня, регулятор может поднять процент заимствований с текущих 5% до 5,5% годовых. Отмечу, что рост процентной ставки традиционно позитивен для курса рубля», — отметил Василий Карпунин.

Как пояснили опрошенные RT специалисты, ожидаемое повышение ключевой ставки сразу до 5,5% годовых необходимо для сдерживания инфляции в России. Так, по данным Росстата, в мае годовые темпы роста потребительских цен в стране превысили 6% — впервые с октября 2016-го.

Помимо торможения инфляции, рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом активная покупка госбумаг инвесторами традиционно приводит к подорожанию рубля.

Напомним, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае повышения процента заимствований ЦБ вложения в ОФЗ станут ещё более прибыльными для инвесторов по сравнению с покупкой госбумаг США и стран Европы, считают эксперты.

РИА Новости

© Максим Блинов

Также в пользу рубля играет ослабление геополитических рисков в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Таким мнением в беседе с RT поделился ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Отметим, что переговоры лидеров двух стран намечены на 16 июня.

«От встречи президентов России и США ждут если не перезагрузки отношений, то как минимум перемирия и паузы в раскручивании санкционной спирали. Наряду с этим буквально накануне прозвучало заявление представителя SWIFT об отсутствии каких-либо планов отключать Москву от системы банковских платежей, поскольку это никому не выгодно. Подобные новости также способствуют снижению геополитических рисков», — отметил Кочетков.

Согласно оценке Анны Бодровой, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 71,5—74 рублей. В свою очередь, по мнению Андрея Кочеткова, сохранение относительно высоких цен на нефть, а также повышение ключевой ставки до 5,5% и выше в перспективе могут привести к закреплению курса доллара в диапазоне 70—73 рубля, а курса евро — вблизи 86—89 рублей.

Как полагает Василий Карпунин, до конца года курс доллара ещё может подниматься до 74—75 рублей, но в случае стабильного геополитического фона показатель способен опуститься до 70—72 рублей. При этом укрепление нацвалюты должно позитивно отразиться на ситуации с ценами в России, уверен специалист.

«Подорожание российской валюты может замедлить инфляцию. Так, укрепление рубля по отношению к доллару и евро приведёт к снижению стоимости импортных товаров, которые занимают значительную часть в потреблении граждан», — подчеркнул Карпунин.

Похожей оценки придерживается и шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. По прогнозу специалиста, в случае успешных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена курс доллара уже к началу июля может опуститься и ниже психологической отметки 70 рублей. Такое положение дел позволит замедлить рост цен на ряд импортных товаров, включая автомобили и электронику, считает эксперт.

«Если же говорить о ценах на российскую продукцию, то здесь динамика рубля уже не будет играть определяющую роль. В этом контексте решающими должны стать меры правительства по выделению целевых субсидий производителям, а также предоставлению кредитов и налоговых льгот аграриям и перерабатывающим заводам», — добавил Пушкарёв в беседе с RT.