Равновесие факторов: как могут измениться курсы доллара и евро летом

В мае 2021 года российская валюта смогла укрепиться по отношению к доллару и евро. Как отмечают эксперты, поддержку рублю оказало снижение геополитических рисков на фоне предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Внешнеполитическая ситуация останется определяющим фактором для российской валюты и в летние месяцы, уверены аналитики. Кроме того, динамика рубля в ближайшее время будет зависеть и от движения мировых цен на нефть. Как могут измениться курсы доллара и евро летом — в материале RT.

В мае 2021 года российская валюта умеренно укрепилась на Московской бирже. В целом за месяц курс доллара опустился на 2,4% — до 73,43 рубля. В свою очередь, курс евро снизился на 0,7% — до 89,79 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 1 июня установлен на уровне 73,3 рубля за доллар и 89,38 рубля за евро.

В последние несколько недель на российской валюте позитивно сказывается ослабление геополитической напряжённости в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Таким мнением в разговоре с RT поделился аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

«Переговоры двух президентов могут разрядить довольно непростую ситуацию между странами и поспособствовать укреплению рубля за счёт дальнейшего снижения геополитических рисков при оценке российской валюты», — отметил Маслов.

Первый российско-американский саммит на высшем уровне после избрания Джо Байдена президентом США запланирован на 16 июня. Как ожидается, в ходе разговора лидеры двух стран обсудят не только перспективы развития отношений Москвы с Вашингтоном, но и взаимодействие в борьбе с пандемией, а также урегулирование локальных конфликтов в мире.

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Между тем результаты переговоров способны и разочаровать инвесторов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Если итоги встречи будут слишком формальными, а формулировки общими и расплывчатыми, то по факту свершения ожидавшегося события инвесторы начнут фиксировать прибыль и переводить деньги из рублей в иностранную валюту. То есть рубль может оказаться под давлением, поскольку геополитический позитив уйдёт с повестки дня и не оставит после себя каких-то более долгосрочных перспектив», — пояснил Бабин.

Горючий фактор

Тем не менее, помимо переговоров Путина и Байдена, одним из главных ориентиров для российской валюты в ближайшее время будет движение мировых цен на нефть, считают эксперты. Весной сырьё эталонной марки Brent подорожало почти на 5% — до $69,3 за баррель. При этом показатель несколько раз поднимался выше психологической отметки $70.

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По мнению специалистов, летом динамика нефтяных котировок будет зависеть от нескольких факторов. Так, например, цены могут начать снижаться в случае успешных переговоров США с Ираном и возврата к ядерной сделке.

Напомним, суть Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заключалась в отказе Ирана от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона, Евросоюза и Совбеза ООН. В 2015 году документ одобрили Иран, США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия. В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из договора и введении санкций против исламской республики. В свою очередь, новая американская администрация во главе с Джо Байденом вернулась к переговорам.

«Частичное или полное снятие санкций с ближневосточной страны негативным образом повлияет на баланс рынка нефти. Экспорт иранского энергосырья может увеличиться с 2,3 млн до 4 млн баррелей в сутки, что окажет давление на цены», — отметил Дмитрий Бабин.

Впрочем, восстановление мировой экономики и спроса на энергосырьё будут, напротив, оказывать поддержку нефтяным котировкам. Об этом RT рассказал аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«Более того, рынок ожидает, что участники сделки ОПЕК+ сохранят планы увеличения добычи на 840 тыс. баррелей в сутки с июля. Торги перед заседанием 1 июня прошли относительно спокойно. ОПЕК давно озвучила свои планы, поэтому увеличение предложения на рынке трейдерами воспринимается спокойно», — отметил эксперт.

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от резких колебаний.

Кроме того, повышению цен на нефть будет способствовать общее ослабление американской валюты на международном рынке, полагает Владислав Антонов. С начала апреля соответствующий индекс DXY упал более чем на 3% и опустился ниже отметки 90 пунктов. По словам эксперта, относительно дешёвый доллар делает энергосырьё более доступным для покупателей, которые владеют другими валютами.

Reuters

Согласно прогнозу Дмитрия Бабина, при сохранении текущих условий в июне курс доллара будет колебаться в диапазоне 72—74 рубля, а курс евро — вблизи 87—90 рублей. Похожей оценки придерживается и Владислав Антонов. По его мнению, в ближайшее время значения будут находиться в коридоре 71,85—76,55 рубля за доллар и 87,75—92,2 рубля за евро. Между тем сочетание благоприятных факторов позволит нацвалюте укрепиться сильнее, допускает эксперт.

«Если встреча Путина с Байденом будет успешной, а цена Brent закрепится выше $70 за баррель, то к сентябрю можем увидеть курс доллара на уровне 70 рублей. Если американская валюта на мировом рынке продолжит падение, то при росте нефтяных котировок до $80 за баррель курс доллара способен снизиться и до 65 рублей», — заключил Антонов.