Эффект вакцинации: цена нефти Brent впервые с середины марта превысила $70 за баррель

На торгах 18 мая нефть эталонного сорта Brent впервые с марта подорожала до $70 за баррель. Рост сырьевых котировок эксперты связывают с восстановлением мирового спроса на топливо по мере массовой вакцинации и снятия карантинных ограничений в ряде стран. Также поддержку ценам оказало рекордное за три месяца ослабление доллара на международном рынке. По мнению специалистов, в ближайшее время позитивное влияние на стоимость нефти должен оказать сезонный всплеск потребления горючего в мире. Как при этом динамика сырьевых цен может отразиться на курсе рубля — в материале RT.

Во вторник, 18 мая, мировые цены на нефть резко выросли в ходе международных торгов. В начале дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне поднималась более чем на 1% — до $70,2 за баррель. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 8 марта. Впрочем, уже вечером котировки вернулись к отметке $69 за баррель.

Одной из причин подорожания нефти стало повышение спроса на топливо в ряде стран, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева. По её словам, потребление горючего заметно растёт в США и Европе на фоне массовой вакцинации населения от коронавируса и постепенного снятия карантинных ограничений.

«По последним оценкам, в США доля людей, получивших как минимум одну дозу вакцины, превысила 48%, в Великобритании — 55%, в Германии — 37%, а во Франции — 30%. Это снижает риски нового всплеска заболеваемости и создаёт предпосылки для роста мобильности населения. Соответственно, увеличится и спрос на топливо», — объяснила Зайцева.

Кроме того, наблюдаемое повышение нефтяных цен отчасти может быть связано с ослаблением курса доллара на международном рынке. Таким мнением в разговоре с RT поделилась старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

На торгах вторника индекс доллара (DXY) к корзине других резервных валют опускался на 0,5% — до 89,69 пункта. Значение стало самым низким с конца февраля.

«Доллар падает после заявления ФРС США о намерении и дальше стимулировать экономику. Исторически считается, что между ценой нефти и американской валютой существует обратная зависимость: если доллар дешевеет, то нефть дорожает, и наоборот», — пояснила Бодрова.

Отметим, что в рамках поддержки экономики американский Федрезерв печатает доллары и накачивает финансовую систему страны деньгами. По словам экспертов, такая политика должна ускорить восстановление деловой активности в стране от последствий пандемии, но в то же время приводит к ослаблению доллара.

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Определённое давление на стоимость нефти по-прежнему оказывает сложная эпидемическая обстановка в азиатских странах, считает Анна Зайцева. Как пояснила специалист, рост заболеваемости и введение новых ограничений в государствах региона сдерживают мировой спрос на углеводороды. Так, по словам эксперта, только за первую половину мая в Индии потребление горючего обвалилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом апреля.

Вместе с тем в ближайшее время значительную поддержку нефтяному рынку может оказать сезонный фактор, считает Зайцева. Так, по мере приближения лета и восстановления глобального туризма объёмы потребления топлива в мире способны дополнительно вырасти.

При этом глобальное предложение нефти всё ещё остаётся ограниченным за счёт усилий стран — участниц сделки ОПЕК+, что также играет в пользу подорожания сырья. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства временно ограничивают производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удержать цены на энергосырьё от резких колебаний.

Как полагает Игорь Галактионов, в ближайшее время стоимость нефти может незначительно скорректироваться. Тем не менее в обозримой перспективе сырьевые котировки будут оставаться на относительно высоких и комфортных для рубля уровнях, считает эксперт.

«Наблюдаемая динамика нефтяных цен может позитивно отразиться на состоянии российской валюты. Конечно, это пока лишь прогнозы, ведь сезонный̆ всплеск потребления только начинается. Тем не менее, по нашим оценкам, летом цена нефти Brent будет находиться в диапазоне $65—68 за баррель», — отметил Галактионов.

Похожей оценки придерживается и Анна Зайцева. По её мнению, до конца весны нефтяные котировки будут колебаться вблизи $66—69 за баррель. При этом на протяжении лета коридор цен останется широким — $62—72 за баррель, полагает специалист.