Внести ясность в отношения: чего ожидать от встречи Путина и Байдена в Женеве

В ходе предстоящей встречи президентов России и США будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая перспективы развития двусторонних отношений и контроль над стратегическими вооружениями. Такую информацию распространила пресс-служба Кремля. При этом в Белом доме добавили к списку тем ситуацию на Украине и в Белоруссии. Российско-американский саммит пройдёт в Женеве 16 июня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по итогам встречи не стоит ожидать «перезагрузки» отношений. Эксперты также не прогнозируют прорывных результатов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена из-за диаметрально противоположных позиций по большинству тем. При этом аналитики рассчитывают, что в Женеве удастся запустить процесс стабилизации отношений двух стран.

Основными темами первого российско-американского саммита на высшем уровне после избрания президентом США Джо Байдена станут перспективы развития двусторонних отношений, стратегическая стабильность и «актуальные вопросы международной повестки дня». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в соответствии с достигнутой договорённостью встреча президента РФ Владимира Путина с Джо Байденом должна состояться в Женеве 16 июня.

26 мая, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что не стоит ожидать «перезагрузки» российско-американских отношений.

«Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях — то есть, когда мы пытались эту перезагрузку устроить», — сказал Песков.

На прошедшем 25 мая пресс-брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию Кремля о дате и месте проведения саммита.

«Главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией. Отвечая на ваш (журналиста. — RT) вопрос более конкретно, мы ожидаем, что значительное время они уделят обсуждению стратегической стабильности, в каком направлении должны развиваться усилия по контролю над вооружениями после продления договора СНВ-III», — сказала Псаки.

Кроме того, американская сторона планирует поднять вопросы, связанные с ситуацией на Украине, в Белоруссии и состоянием ядерной программы Ирана. Комментируя критику части республиканцев, выступающих против проведения саммита с РФ, представитель Белого дома отметила, что официальные лица должны встречаться с коллегами из стран, с которыми у Вашингтона существуют разногласия.

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«Поэтому мы рассматриваем встречу с российским президентом не как некое вознаграждение, а как крайне важную часть защиты американских интересов. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за наличия у наших стран разногласий, а не вопреки им. Это возможность выразить озабоченность по тем вопросам, где она есть, и, повторюсь, двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с российским руководством», — добавила Псаки.

Несмотря на определённое внутреннее сопротивление, в Белом доме приняли принципиальное решение по поводу необходимости очной встречи между Байденом и Путиным. Об этом заявили опрошенные RT эксперты. По их мнению, российско-американский саммит «непременно состоится».

Женевский саммит критикуется прежде всего в Соединённых Штатах отметил, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров. Эксперт полагает, что основным источником негативных заявлений являются наиболее русофобски настроенные представители Республиканской партии.

«Это называется внутренней борьбой в США. То, что некоторые республиканцы выступают против саммита, не нужно воспринимать всерьёз. На принимаемые в Белом доме решения это влияния не оказывает», — пояснил в комментарии RT Винокуров.

Переговорные позиции

Опрошенные RT эксперты считают, что ключевое внимание президенты России и Соединённых Штатов уделят проблемам контроля ядерных арсеналов и ситуации с выполнением СНВ-III (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Байден сдержал своё предвыборное обещание и продлил действие соглашения ещё на пять лет. Москва поприветствовала решение нового главы Белого дома, отметив важность пролонгации СНВ-III для обеспечения стратегической стабильности.

Напомним, что договор запрещает сторонам разворачивать более 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводного базирования и тяжёлых бомбардировщиков, иметь свыше 1550 боезарядов на этих видах вооружений. Для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок количество боезарядов не должно превышать 800 единиц.

Пуск морской баллистической ракеты Trident II

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge

24 мая МИД РФ опубликовал данные о количественном соотношении ядерных вооружений России и США. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, ВС Соединённых Штатов вышли за лимиты, прописанные в подпункте «с» пункта 1 статьи II договора. Допустимый показатель Вашингтон превысил на 101 единицу.

В МИД России сообщили, что Вашингтон в одностороннем порядке вывел «из засчёта по договору» 56 пусковых установок морских МБР Trident II и 41 стратегический бомбардировщик В-52Н.

«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору», — говорится на сайте МИД РФ.

Владимир Винокуров полагает, что Байдену, по всей видимости, придётся объяснить данную ситуацию российскому коллеге. Эксперт подчеркнул, что Москва традиционно очень чутко реагирует на любые попытки Соединённых Штатов нарушить ядерный паритет и расшатать сложившуюся систему договорных обязательств.

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Юрий Рогулёв обратил внимание на то, что американцы регулярно позволяют себе нарушать СНВ-III — единственный оставшийся в силе договор, ограничивающий развёртывание ракетно-ядерных комплексов. С точки зрения эксперта, Путин и Байден могут обсудить в Женеве «модернизацию» этого соглашения и возможное заключение иных документов с учётом появления новых вооружений в арсеналах обеих держав.

Ещё одной острой темой российско-американского саммита станет украинская проблематика. Байден пока не проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но с его приходом в Белый дом может увеличиться размер ежегодной военной помощи ВСУ — в апреле комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект, предусматривающий повышение отчислений Киеву с $250 млн до $300 млн.

«США обеспокоены усилением военной активности России в Крыму и вблизи восточных границ Украины и не заинтересованы в реализации Минска-2. Позиция Москвы в этом плане противоположна. Поэтому не стоит ожидать каких-то серьёзных договорённостей по Украине. На мой взгляд, в лучшем случае США согласятся с тезисом Москвы о важности уменьшения эскалации насилия в Донбассе», — заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Блохин считает, что Байден попытается использовать задержание создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича для усиления давления на официальный Минск.

«Нельзя исключать, что тема с Протасевичем будет поднята Байденом на встрече в Женеве. США рассчитывают использовать этот инцидент в свою пользу, но вряд ли такая беседа будет поддержана российским лидером. Эту повестку продвигает именно Вашингтон», — подчеркнул Блохин.

Фактор предсказуемости

По мнению экспертов, «стержневая» задача женевского саммита заключается в стабилизации российско-американских отношений, которые в настоящее время нельзя охарактеризовать как «цивилизованные». Как прогнозируют политологи, Путин и Байден должны найти точки соприкосновения по вопросу нормализации контактов по крайней мере по дипломатическим каналам.

Рогулёв назвал администрацию Байдена «единственной» за всю историю взаимодействия с Россией, которая не ставит улучшение отношений в повестку дня. В то же время, как рассуждает эксперт, данный фактор не означает неизбежность их деградации.

«В современном мире российско-американские отношения не должны находиться в таком состоянии, как сейчас. Не думаю, что встреча в Женеве всё перевернёт, но определённая ясность будет внесена, должен быть запущен процесс нормализации», — рассуждает Рогулёв.

Посольство США на Новинском бульваре в Москве

AFP

© Mladen ANTONOV

Эксперт считает, что налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном будет иметь серьёзный положительный эффект как для обеих держав, так и мира в целом. Более предсказуемые российско-американские отношения, говорит эксперт, соответствуют интересам «всех адекватных сил» по обе стороны океана и в других государствах.

Владимир Винокуров полагает, что грядущий российско-американский саммит имеет чрезвычайно большое значение для ЕС. В европейских столицах, как утверждает эксперт, хотят видеть отношения двух держав более предсказуемыми.

«Мы видим, что европейцы отложили запланированную на конец мая стратегическую дискуссия об отношениях между Брюсселем и Москвой. Это чётко указывает на то, что страны ЕС намерены ориентироваться на результаты встречи Путина и Байдена», — отметил Винокуров.

Эксперты убеждены, что этой весной Соединённые Штаты допустили существенную ошибку, выступив с голословными обвинениями в адрес Москвы. Так, 17 марта в интервью телеканалу ABC Байден утвердительно ответил на вопрос о том, можно ли назвать Путина «убийцей».

В ответ президент РФ пожелал главе Белого дома «здоровья» и напомнил про детскую поговорку «кто как обзывается, тот так и называется». При этом МИД РФ отозвал посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций по поводу «путей выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей».

13 мая по поручению Путина правительство РФ составило список недружественных стран, в который включило Соединённые Штаты и Чехию, обвинившую ранее российскую разведку во взрывах складов боеприпасов в городе Врбетица в 2014 году.

«Скорее всего, этот инцидент исчерпан и влияние на переговоры уже не окажет. Я допускаю, что у Байдена мог остаться какой-то осадок по поводу того, что он не так ответил и не так понял вопрос журналиста. В любом случае у него будет возможность лично объяснить ситуацию и принести извинения», — сказал Винокуров.

В свою очередь Константин Блохин полагает, что по итогам женевского саммита Вашингтон не откажется от практики агрессивных выпадов в адрес Москвы, но может «умерить» радикальный настрой в некоторых сферах. В частности, эксперт ожидает некоторого смягчения риторики США по поводу «Северного потока — 2».

Так, 25 мая Байден признал невозможность остановки строительства газопровода и назвал санкции против этого проекта контрпродуктивными для отношений между США и Европой.

«Думаю, что достройке «Северного потока — 2» американцы препятствовать не будут. Вместо этого они сосредоточатся на поисках методов, чтобы он не был загружен в полном объёме», — пояснил Блохин.

По его мнению, администрация Байдена возвращается к схеме отношений, которая заключается в том, чтобы усиливать воздействие на Москву, «где это более-менее реально, но сотрудничать с ней во всех сферах, где есть национальные интересы».

Схожий взгляд на политику администрации Байдена разделяет и Рогулёв. Наиболее важной задачей саммита собеседник RT называет «восстановление диалога».