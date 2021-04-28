«Неловкие попытки переложить вину»: зачем госсекретарь США выдвинул условие для ведения переговоров с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что диалог между Вашингтоном и Москвой возможен, если российская сторона «решит не обострять ситуацию». По его словам, администрация Джо Байдена хочет стабильных отношений с РФ, однако их судьба якобы полностью зависит от Владимира Путина. Ранее американская сторона ввела новые санкции против Москвы и выслала десять дипломатов. В ответ Россия приняла зеркальные меры, которые в США назвали эскалацией ситуации. Эксперты считают, что, ставя подобные условия для переговоров, госсекретарь США хочет переложить ответственность за разрушение двусторонних отношений с Вашингтона на Москву.

Диалог между США и Россией по ряду направлений возможен, если Москва «решит не обострять ситуацию», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, есть сферы, где Москва и Вашингтон «могли бы работать, исходя из общих интересов».

«Это, например, стратегическая стабильность. Мы продлили СНВ-III. В этой сфере есть простор для дальнейшей работы. Но всему этому — будь то чёткое обозначение тех мер, которые мы примем, если Россия продолжит неприемлемое поведение, или же обсуждение наших возможных действий, в случае если она решит взять более предсказуемый и стабильный курс, — пойдёт на пользу возможность говорить лицом к лицу», — заявил Блинкен.

По его словам, «в конечном итоге зависит это от господина Путина». При этом госсекретарь США добавил, что Вашингтон намерен реагировать на «агрессивные действия» Москвы.

«Президент (Джо Байден. — RT) с самого вступления в свою должность, да и до этого, надо сказать, занимал на этот счёт совершенно ясную позицию. Он ясно дал понять, что в случае, если Россия продолжит агрессивные или безответственные действия, мы на это отреагируем. Он также ясно дал понять вот что: мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения», — сказал госсекретарь США в ходе интервью для телеканала CNN.

Он уточнил, что ему неизвестно, принял ли президент России приглашение Джо Байдена к участию в двустороннем саммите, но обсуждение этого вопроса продолжается.

27 апреля высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил, что США предстоит «откровенный разговор» с Россией в связи с ответом Москвы на новые американские санкции. Чиновник заявил, что Белый дом не настроен на эскалацию, но хочет показать Кремлю, «какую деятельность не хочет терпеть».

Без обнуления

Накануне глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости сообщил, что Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но администрация Байдена ответила отказом. Лавров уточнил, что у него был разговор на эту тему с госсекретарём США.

«Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — рассказал глава российской дипломатии.

Джо Байден и Владимир Путин

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Лавров также сообщил, что после инаугурации Байдена он провёл с Энтони Блинкеном телефонный разговор, в котором они «закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно переговорить при случае».

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При этом пока никаких сигналов с американской стороны не поступало, отметил глава МИД России. Однако возможность для встречи с главой Госдепа представится в конце мая, когда Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии, уточнил Сергей Лавров.

«В Рейкьявике планируется, по-моему, 20—21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить», — заявил Лавров.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что встреча Владимира Путина с Джо Байденом может состояться в июне 2020 года. По словам Ушакова, сигнал от США получен, Москва его рассматривает. При этом конечное решение будет приниматься «в зависимости от многих факторов», пояснил помощник президента России.

Противоречивая позиция

Напомним, что очередное ухудшение отношений между США и Россией произошло после резкого заявления Байдена в адрес Путина. В ходе интервью телеканалу ABC News американский президент утвердительно ответил на вопрос ведущей, считает ли он российского лидера «убийцей». Демократ также заявил, что Путин «поплатится» за якобы имевшую место «кампанию влияния» на выборы президента США 2020 года.

Однако 13 апреля президенты США и России провели телефонный разговор (он состоялся по инициативе американской стороны), в ходе которого обсуждалось и состояние двусторонних отношений. В Кремле сообщили, что Байден выступил с предложением провести личную встречу на высшем уровне.

Но уже 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы, а в Госдепе заявили о высылке из США десять российских дипломатов. Предлогом для этого стало обвинение в якобы причастности РФ к кибератаке SolarWinds на американские правительственные и коммерческие учреждения. Новые санкции Белого дома коснулись российского госдолга, 16 организаций и 16 физических лиц.

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Москва заявила, что действия Вашингтона не останутся без ответа, и объявила персонами нон грата десять американских дипломатов. Кроме того, Владимир Путин 23 апреля подписал Указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», согласно которому ряду диппредставительств запрещено нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.

Несмотря на заявления Блинкена о готовности к переговорам, Вашингтон продолжает проводить конфронтационную политику в отношении Москвы, поэтому подобные слова не стоит воспринимать всерьёз, отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Надо смотреть за действиями. Есть сферы, где США делают определённые заявления, но ничего не происходит или, наоборот, ситуация только ухудшается. Поэтому обращать внимание на то, что сказал Блинкен, не стоит. Он нового ничего не сказал. Эти же заявления можно будет повторить, переставляя слова, и через месяц, и через два», — отметил эксперт.

По мнению политолога, когда Вашингтон делает заявления о диалоге или сотрудничестве, под ними подразумевается навязывание американской позиции как единственно правильной.

«Они не говорят о переговорах, они говорят о диктате», — подчеркнул Синельников-Оришак.

По словам эксперта, при нынешнем уровне отношений Москвы и Вашингтона между двумя странами нет особых точек соприкосновения, кроме базовых вопросов, которые можно решить на уровне ООН. Попытки их наладить можно сравнить со «стуком в закрытую дверь, которую никто не спешит открывать».

Здание МИД России

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С такой оценкой согласился и политолог Александр Асафов.

«Я не думаю, что мы слышим что-то новое. Это просто завуалированная угроза, в которой США обвиняют Россию в «эскалации», хотя этим занимаются сами американцы. Попытка переваливания собственных действий на оппонента — не новая тактика, и в данном случае именно она и была продемонстрирована», — отметил собеседник RT.

По словам политолога, такая реакция могла быть вызвана определённой тревогой после ответных действий России и формирования списка недружественных стран. Пока что США ничем не подкрепляют заявления о сотрудничестве, добавил Асафов.

«Все возможности для переговоров были. Более того, у Блинкена был разговор с Лавровым о поиске конструктивной точки для перезагрузки отношений. Мы видим, что это вызвало лишь новый поток санкций и подобные неловкие попытки переложить вину на Россию за свои же действия», — подчеркнул политолог.

Цель подобной политики Вашингтона в отношении Москвы очевидна, отметил Асафов.

«США хотят уменьшить влияние России на глобальное геополитическое пространство, влияние на энергетическом рынке и рынке вооружений. Америка обвиняет Российскую Федерацию в «эскалации», которую инициирует сам Вашингтон, а затем удивляется, когда встречает этому противодействие», — заключил эксперт.