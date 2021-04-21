«Зеркальный ответ на враждебные действия»: Россия объявила десять дипломатов США персонами нон грата

Россия объявила десять дипломатов США персонами нон грата, они должны покинуть страну до 21 мая. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве уточнили, что в министерство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в РФ Барт Горман, которому вручили соответствующую ноту. Мера стала ответом на односторонние санкции против России, введённые Вашингтоном 15 апреля. В МИД назвали поведение Вашингтона агрессивным, и добавили, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений целиком лежит на Соединённых Штатах.

Россия объявила десять дипломатов США персонами нон грата, они должны покинуть страну до 21 мая. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что 21 апреля в министерство был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в РФ Барт Горман, которому была вручена соответствующая нота.

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата», — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Согласно документу, ограничительные меры были введены в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, ещё пять физических лиц и три российские организации попали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Также Соединённые Штаты объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Помимо этого, США запретили своим банкам и другим финансовым институтам напрямую приобретать облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года.

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После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в министерство был вызван посла США в Москве Джон Салливан, а также подчеркнула, что ответственность за ухудшение отношений целиком лежит на Соединённых Штатах.

«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

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16 апреля в МИД сообщили об ответных мерах на действия США. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть территорию России, а ещё восемь высокопоставленных чиновников будут включены в ответный санкционный список.

Помимо этого, МИД заявил об ограничении практики задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств — по новым правилам в год на основе взаимности будет выдаваться до 10 таких виз. Также ведомство прекратило практику найма американскими дипмиссиями российских граждан в качестве административно-технических работников.

Кроме того, в МИД заявили о прекращении действия двустороннего Меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши», из чего следует остановка деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.

Вместе с тем помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций. Напомним, что российский посол Анатолий Антонов находится в Москве с марта, где также проводит консультации по вопросу состояния отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как подчеркнули в МИД, риторика Вашингтона показывает, что США не ценят сдержанность, которую проявляла Москва, несмотря на градус напряжённости между государствами.

«Данные шаги — лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей», — предупредили в ведомстве.

20 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послы России и США смогут вернуться к работе в своих диппредставительствах, когда это будет целесообразно для развития двусторонних отношений.

«Мы видим, что сейчас отношения находятся в низшей своей точке. Существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были приняты в отношении нашей страны. Существуют те меры, которые реализуются нашей страной в ответ», — пояснил Песков.

Песков уточнил, что в отношении российского посла решение будет принимать президент России. Представитель Кремля добавил, что рекомендации отправиться на консультации в Вашингтон, озвученные Юрием Ушаковым на встрече с Джоном Салливаном, не выходят за рамки Венской конвенции.

«Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических отношениях. Безусловно, Россия не может отправить посла на консультации, Россия может рекомендовать это сделать. Это никем не оспаривается», — приводит его слова ТАСС.