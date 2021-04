«Ответ будет неотвратимым»: в России отреагировали на новые санкции США

Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничительные меры распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний. После введения санкций МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что агрессивное поведение Вашингтона получит «решительный отпор», а ответ на санкции будет неотвратимым.

МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана, после того как Вашингтон объявил о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжёлым», — уточнила Захарова.

Она отметила, что «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор», и добавила, что ответственность за происходящее целиком лежит на Соединённых Штатах.

«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание, что Вашингтон делает ставку на санкционное давление и вмешательство во внутренние дела России, а введение рестрикций явно говорит о том, что Белый дом не заинтересован в нормализации отношений.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Согласно сообщению на сайте Белого дома, ограничительные меры введены в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие действия по дезинформации. В Белом доме введение новых санкций объяснили намерением возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».

«Президент подписал новый всеобъемлющий документ, чтобы противостоять продолжающемуся и всё более активному злонамеренному поведению России», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В Минфине США отметили, что санкции включают введение новых запретов на определённые операции с российским суверенным долгом, а также ограничительные меры в отношении технологических компаний, которые якобы «поддерживают усилия российских спецслужб по осуществлению в киберпространстве злонамеренных действий против США».

Согласно подписанному Баденом указу, американским банкам и другим финансовым институтам запрещено приобретать на первичном рынке облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также кредитовать указанные организации.

Помимо этого, США объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Кроме того, пять человек и три организации РФ попали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.

О том, что администрация Байдена намерена объявить о новых санкциях, ранее сообщили несколько американских изданий, в частности The New York Times и The Wall Street Journal. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации, подчеркнул, что на любые санкции Вашингтона Москва будет отвечать по принципу взаимности. Он также заметил, что Москва не хочет выстраивать отношения с Вашингтоном по принципу «шаг вперёд, два шага назад».

«Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными. В любом случае действует принцип взаимности в этом деле, взаимности так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что подобные действия США не способствуют встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая обсуждалась ранее.

13 апреля Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого главы государств обсудили текущее состояние отношений между странами, а также возможность проведения личной встречи. С предложением провести переговоры с Байденом в открытой дискуссии ранее выступал и Путин.

Напомним, в марте был опубликован доклад офиса директора Национальной разведки, в котором утверждалось, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году. В посольстве России в Вашингтоне доклад назвали набором безосновательных обвинений в адрес Москвы.

Примечательно, что непосредственно после состоявшихся в США выборов президента в американском Министерстве внутренней безопасности заявили, что не видят подтверждённых данных о попытках влияния на процедуру из-за границы.

В Кремле неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы, а также в причастности к кибератакам. В частности, в декабре 2020 года Дмитрий Песков призвал американскую сторону прекратить «голословно обвинять во всём русских», а также напомнил, что Владимир Путин предлагал США заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности.

«Эта инициатива Путина не получила отклик в Соединённых Штатах Америки», — отметил Песков.

Также в июле 2020 года Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран.

«Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — сказал он.