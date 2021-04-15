Володин прокомментировал новые санкции США против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал новые санкции США против России.

По его словам, «весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу».

Он заявил, что США, «вводя санкции, сами себя наказывают, в итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены», — заявил он.

«Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков. Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства», — отметил Володин.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.

Кроме того, стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.