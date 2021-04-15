Байден подписал указ о введении санкций против России

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RT
Американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В том числе американская сторона вводит санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести российских технологических компаний.
Байден подписал указ о введении санкций против России
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Сегодня президент Байден подписал новый исполнительный указ о санкциях, который предусматривает усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать её в полном объеме», — заявили в американской администрации. 

В частности, США вводят санкции против 32 российских физических и юридических лиц за якобы «попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие действия по дезинформации и вмешательству».

Также в сообщении говорится, что США вводят санкции в отношении шести российских технологических компаний.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.

В Кремле после этого оценили сообщения СМИ  о возможных американских санкциях.

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