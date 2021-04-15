Байден подписал указ о введении санкций против России
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Сегодня президент Байден подписал новый исполнительный указ о санкциях, который предусматривает усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать её в полном объеме», — заявили в американской администрации.
В частности, США вводят санкции против 32 российских физических и юридических лиц за якобы «попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и другие действия по дезинформации и вмешательству».
Также в сообщении говорится, что США вводят санкции в отношении шести российских технологических компаний.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.
В Кремле после этого оценили сообщения СМИ о возможных американских санкциях.