В Кремле оценили сообщения о возможных новых санкциях США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что США могут ввести санкции против российского суверенного долга.

Он отметил, что обсуждаемые санкции не повлияют на возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«А помешает или не помешает (это встрече Путина и Байдена. — RT) — это будет всё-таки решение президентов», — цитирует его ТАСС.

Также в Кремле подчеркнули, что осуждают и считают незаконными любые санкционные устремления.

«В любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности, так, чтобы нам наилучшим образом обеспечить свои интересы», — заявил Песков.

Кроме того, Песков отметил, что сообщения американских СМИ, скорее всего, являются «каким-то сливом».

«Дождёмся, если будут объявлены какие-то конкретные решения официального Вашингтона», — заявил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.