NYT: санкции США против России могут коснуться суверенного долга
- Reuters
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Издание сообщает, что новые меры против Москвы должны быть более эффективными, чем «предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы».
По словам информированных собеседников газеты, «санкции будут направлены против суверенного долга страны».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник также сообщило о готовящихся санкциях США против России, в том числе в отношении дипломатов.
В марте министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что возможные санкции в отношении российского госдолга ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.
В декабре 2019 года Торговая палата США рассказала об ущербе, который может быть нанесён американским компаниям, если Вашингтон примет санкции против суверенного долга России.