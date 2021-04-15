NYT: санкции США против России могут коснуться суверенного долга

Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга, пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.

Издание сообщает, что новые меры против Москвы должны быть более эффективными, чем «предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы».

По словам информированных собеседников газеты, «санкции будут направлены против суверенного долга страны».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник также сообщило о готовящихся санкциях США против России, в том числе в отношении дипломатов.

В марте министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что возможные санкции в отношении российского госдолга ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.

В декабре 2019 года Торговая палата США рассказала об ущербе, который может быть нанесён американским компаниям, если Вашингтон примет санкции против суверенного долга России.