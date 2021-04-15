NYT: санкции США против России могут коснуться суверенного долга

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Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга, пишет газета The New York Times со ссылкой на источник.
NYT: санкции США против России могут коснуться суверенного долга
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

Издание сообщает, что новые меры против Москвы должны быть более эффективными, чем «предыдущие попытки наказать Россию за вмешательство в выборы».

По словам информированных собеседников газеты, «санкции будут направлены против суверенного долга страны».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник также сообщило о готовящихся санкциях США против России, в том числе в отношении дипломатов.

В марте министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что возможные санкции в отношении российского госдолга ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.

В декабре 2019 года Торговая палата США рассказала об ущербе, который может быть нанесён американским компаниям, если Вашингтон примет санкции против суверенного долга России.

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