Bloomberg: США намерены ввести санкции против России и выслать дипломатов

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Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении порядка десяти российских должностных лиц и 20 компаний, а также выдворения около десяти российских дипломатов из-за приписываемых Москве хакерских атак и якобы вмешательства в выборы.
Bloomberg: США намерены ввести санкции против России и выслать дипломатов
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена может объявить о введении санкций уже в четверг, 15 апреля.

Агентство утверждает, что Вашингтон намерен включить в санкционный список «порядка дюжины человек, включая должностных лиц из правительства и разведки».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России в скором времени.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такими заявлениями американская сторона продолжает нагнетать обстановку, не приводя фактических доказательств своих слов.

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