Bloomberg: США намерены ввести санкции против России и выслать дипломатов
- Reuters
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена может объявить о введении санкций уже в четверг, 15 апреля.
Агентство утверждает, что Вашингтон намерен включить в санкционный список «порядка дюжины человек, включая должностных лиц из правительства и разведки».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России в скором времени.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такими заявлениями американская сторона продолжает нагнетать обстановку, не приводя фактических доказательств своих слов.