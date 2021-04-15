Bloomberg: США намерены ввести санкции против России и выслать дипломатов

Соединённые Штаты рассматривают возможность введения санкций в отношении порядка десяти российских должностных лиц и 20 компаний, а также выдворения около десяти российских дипломатов из-за приписываемых Москве хакерских атак и якобы вмешательства в выборы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена может объявить о введении санкций уже в четверг, 15 апреля.

Агентство утверждает, что Вашингтон намерен включить в санкционный список «порядка дюжины человек, включая должностных лиц из правительства и разведки».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России в скором времени.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такими заявлениями американская сторона продолжает нагнетать обстановку, не приводя фактических доказательств своих слов.