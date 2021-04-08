Bloomberg: США рассматривают возможность высылки российских дипломатов

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Администрация США завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Bloomberg: США рассматривают возможность высылки российских дипломатов
  • Reuters

Как пишет агентство, «администрация Байдена завершила разведывательный обзор предполагаемых злонамеренных действий со стороны России», среди которых называется якобы вмешательство в выборы, а также «хакерская атака» в отношении компании SolarWinds.

«США готовятся принять ответные меры», — отмечается в тексте.

По информации агентства, «возможные действия могли бы включать высылку российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».

Агентство сообщает, что Вашингтон может провести закрытые консультации с Москвой, на которых американская сторона, как предполагается, намерена представить данные о «дальнейших действиях, которые США будут готовы предпринять».

Ранее американские спецслужбы заявили, что Россия может быть причастна к декабрьским кибератакам, в частности, затронувшим правительственные структуры США. 

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