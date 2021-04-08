В Госдуме оценили сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT информацию Bloomberg о том, что в США рассматривают возможность высылки российских дипломатов в качестве ответной меры на якобы вмешательство России в американские выборы, а также «хакерскую атаку» на компанию SolarWinds.

«Американцы продолжают нагнетать обстановку... Мы уже устали слышать об этом вмешательстве в выборы, они говорят много, но не приводят фактических доказательств своих слов», — заявил Чепа.

При этом парламентарий не исключил, что в случае высылки российских дипломатов из США могут последовать ответные меры со стороны России.

Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.

Источники агентства уточняют, что под такими действиями может подразумеваться высылка «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».