В Госдуме оценили сообщения о возможной высылке российских дипломатов из США
- РИА Новости
«Американцы продолжают нагнетать обстановку... Мы уже устали слышать об этом вмешательстве в выборы, они говорят много, но не приводят фактических доказательств своих слов», — заявил Чепа.
При этом парламентарий не исключил, что в случае высылки российских дипломатов из США могут последовать ответные меры со стороны России.
Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.
Источники агентства уточняют, что под такими действиями может подразумеваться высылка «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».