В США сообщили, что объявят о новых шагах в отношении России
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«Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом», — заявила Псаки в ходе брифинга.
Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.
Накануне Псаки заявила, что США не планируют объявлять о санкциях против России на текущей неделе.