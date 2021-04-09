В США сообщили, что объявят о новых шагах в отношении России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывают объявить о дальнейших шагах в отношении России в скором времени.
В США сообщили, что объявят о новых шагах в отношении России
  • Pixabay

«Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом», — заявила Псаки в ходе брифинга.

Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.

Накануне Псаки заявила, что США не планируют объявлять о санкциях против России на текущей неделе.

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