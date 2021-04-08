США не планируют объявлять о санкциях против России на текущей неделе

Власти США не планируют объявлять о новых санкциях против России на текущей неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга у неё спросили, исключает ли она, что о новых санкциях будет заявлено на неделе.

«На этой неделе? Да. Что касается дальнейшего, я не буду исключать», — ответила Псаки.

Она добавила, что вскоре Белый дом планирует опубликовать заявления о бюджете США и не намерен «перегружать журналистов».

Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.

Источники агентства уточняют, что под такими действиями может подразумеваться высылка «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона.