США не планируют объявлять о санкциях против России на текущей неделе
- Reuters
Во время брифинга у неё спросили, исключает ли она, что о новых санкциях будет заявлено на неделе.
«На этой неделе? Да. Что касается дальнейшего, я не буду исключать», — ответила Псаки.
Она добавила, что вскоре Белый дом планирует опубликовать заявления о бюджете США и не намерен «перегружать журналистов».
Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.
Источники агентства уточняют, что под такими действиями может подразумеваться высылка «российских сотрудников разведки», которые якобы могут находиться в США «под дипломатическим прикрытием».
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона.