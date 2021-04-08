Лавров отметил готовность России отвечать на любые недружественные шаги США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона.
Лавров отметил готовность России отвечать на любые недружественные шаги США
  • РИА Новости

«Отвечать мы будем на любые недружественные шаги. Это само собой разумеется... Читал сообщения о том, что администрация (США. — RT) завершила обзор враждебных действий России. Как-то у них очень быстро получилось, потому что мы обычно обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или пару месяцев не управишься», — сказал Лавров, комментируя возможные новые санкции.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.

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