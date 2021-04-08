Лавров отметил готовность России отвечать на любые недружественные шаги США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона.

«Отвечать мы будем на любые недружественные шаги. Это само собой разумеется... Читал сообщения о том, что администрация (США. — RT) завершила обзор враждебных действий России. Как-то у них очень быстро получилось, потому что мы обычно обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или пару месяцев не управишься», — сказал Лавров, комментируя возможные новые санкции.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США завершила анализ якобы злонамеренных действий со стороны России и теперь готовится предпринять ответные действия.