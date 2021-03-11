Решетников высказался о возможности санкций в отношении российского госдолга

Министр экономического развития России Максим Решетников высказался по поводу возможности введения санкций в отношении российского госдолга.

Как пишет ТАСС, он отметил, что подобного рода ограничения, если их введут, ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.

«Мне кажется, санкционный фон, санкционная повестка — это уже обычная часть нашей жизни. При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счёту, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — заявил Решетников.

По его словам, в настоящий момент доля держателей российского госдолга среди западных инвесторов существенно снизилась.

«Она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас. Поэтому скорее это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год связанные с Украиной антироссийские санкции.