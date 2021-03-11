Решетников высказался о возможности санкций в отношении российского госдолга
- © Александр Астафьев
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, он отметил, что подобного рода ограничения, если их введут, ударят прежде всего по интересам западных инвесторов.
«Мне кажется, санкционный фон, санкционная повестка — это уже обычная часть нашей жизни. При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счёту, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — заявил Решетников.
По его словам, в настоящий момент доля держателей российского госдолга среди западных инвесторов существенно снизилась.
«Она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас. Поэтому скорее это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение», — подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден продлил на год связанные с Украиной антироссийские санкции.