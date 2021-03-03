Байден продлил связанные с Украиной антироссийские санкции
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное уведомление Белого дома, размещённое в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.
«Действия и политика, о которых идёт речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов», — говорится в пояснительной записке президента.
Ранее Байден продлил санкции против Кубы.