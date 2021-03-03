Байден продлил связанные с Украиной антироссийские санкции

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Президент США Джо Байден продлил на год связанные с Украиной антироссийские санкции.
Байден продлил связанные с Украиной антироссийские санкции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное уведомление Белого дома, размещённое в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.

«Действия и политика, о которых идёт речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов», — говорится в пояснительной записке президента.

Ранее Байден продлил санкции против Кубы.

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