Торговая палата США высказалась о возможных санкциях против долга России

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Торговая палата США рассказала об ущербе, который может быть нанесён американским компаниям, если Вашингтон примет санкции против суверенного долга России.
Торговая палата США высказалась о возможных санкциях против долга России
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.

Уточняется, что в заявлении палаты речь идёт о законопроекте под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который собирается рассмотреть комитет по иностранным делам сената США.

«Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире», — говорится в письме, отправленном организацией в комитет. 

Как отметили в палате, данные ограничения не смогут сильно повлиять на Россию с учётом золотых резервов российского правительства, при этом они нанесут «серьёзный ущерб деятельности американских компаний в России».

По данным организации, в случае принятия законопроекта американские компании будут вынуждены отказаться от энергетических проектов, которые осуществляются при российском участии.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере. Позднее ведомство исключило из перечня несколько фирм.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.

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