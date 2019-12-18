Торговая палата США высказалась о возможных санкциях против долга России
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.
Уточняется, что в заявлении палаты речь идёт о законопроекте под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который собирается рассмотреть комитет по иностранным делам сената США.
«Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире», — говорится в письме, отправленном организацией в комитет.
Как отметили в палате, данные ограничения не смогут сильно повлиять на Россию с учётом золотых резервов российского правительства, при этом они нанесут «серьёзный ущерб деятельности американских компаний в России».
По данным организации, в случае принятия законопроекта американские компании будут вынуждены отказаться от энергетических проектов, которые осуществляются при российском участии.
Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере. Позднее ведомство исключило из перечня несколько фирм.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.