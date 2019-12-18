Торговая палата США высказалась о возможных санкциях против долга России

Торговая палата США рассказала об ущербе, который может быть нанесён американским компаниям, если Вашингтон примет санкции против суверенного долга России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.

Уточняется, что в заявлении палаты речь идёт о законопроекте под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который собирается рассмотреть комитет по иностранным делам сената США.

«Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире», — говорится в письме, отправленном организацией в комитет.

Как отметили в палате, данные ограничения не смогут сильно повлиять на Россию с учётом золотых резервов российского правительства, при этом они нанесут «серьёзный ущерб деятельности американских компаний в России».

По данным организации, в случае принятия законопроекта американские компании будут вынуждены отказаться от энергетических проектов, которые осуществляются при российском участии.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере. Позднее ведомство исключило из перечня несколько фирм.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.