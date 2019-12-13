Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что санкции были сняты с ряда ООО «Юником», ООО «ЦАО» («Центр автообслуживания») и ООО «Вертикаль». Согласно данным ведомства, вс эти компании связаны Денисом Гусевым.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.