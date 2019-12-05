США расширили санкции против России

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Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
США расширили санкции против России
  • РИА Новости

В частности, под санкции подпали 17 физических и семь юридических лиц.

В сентябре Вашингтон ввёл санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя ограничительные меры, отметил, что российское руководство много раз заявляло, что «страна не имеет никакого отношения к американским выборам».

Он также выразил уверенность, что Москва не заметит очередного расширения санкционных мер.

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