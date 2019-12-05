США расширили санкции против России
- РИА Новости
В частности, под санкции подпали 17 физических и семь юридических лиц.
В сентябре Вашингтон ввёл санкции в отношении двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя ограничительные меры, отметил, что российское руководство много раз заявляло, что «страна не имеет никакого отношения к американским выборам».
Он также выразил уверенность, что Москва не заметит очередного расширения санкционных мер.