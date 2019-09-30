В Совфеде оценили расширение санкционных списков США против России

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT введение Соединёнными Штатами санкций против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.
В Совфеде оценили расширение санкционных списков США против России
  • Reuters

«Непонятно, что там придумали американские спецслужбы, каким образом они идентифицировали, что эти люди делали что-то, связанное с вмешательством... Когда они (Штаты. — RT) заявляют миру о каких-то очередных хакерах и о каких-то компаниях, которые вторгались в выборы, это попахивает политической шизофренией», — сказал он.

По словам сенатора, российское руководство много раз заявляло, что «страна не имеет никакого отношения к американским выборам».

Морозов также отметил, что Россия не заметит очередного расширения американских санкционных мер.

Ранее США ввели санкции против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина США, в санкционные списки включены Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

По данным властей США, они связаны с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency).

Кроме того, в список внесены зарегистрированные на Сейшельских Островах компании Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, а также Linburg Industries Ltd, зарегистрированная в Чехии.

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