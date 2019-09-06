Лукашевич обвинил ФРГ и США во вмешательстве в дела России
- © постоянное представительство России при ОБСЕ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение постпреда России при ОБСЕ.
Лукашевич заявил, что на Западе «любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы».
«Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Лукашевич.
Ранее МИД заявил, что Россия будет пресекать попытки стран Запада оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране через прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.