Лукашевич обвинил ФРГ и США во вмешательстве в дела России

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета организации в Вене обвинил США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение постпреда России при ОБСЕ.

Лукашевич заявил, что на Западе «любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы».

«Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Лукашевич.

Ранее МИД заявил, что Россия будет пресекать попытки стран Запада оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране через прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.