Лукашевич обвинил ФРГ и США во вмешательстве в дела России

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета организации в Вене обвинил США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела России. 
Лукашевич обвинил ФРГ и США во вмешательстве в дела России
  • © постоянное представительство России при ОБСЕ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение постпреда России при ОБСЕ.

Лукашевич заявил, что на Западе «любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы».

«Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал Лукашевич. 

Ранее МИД заявил, что Россия будет пресекать попытки стран Запада оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране через прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях.

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