МИД: Россия будет пресекать попытки влияния извне на ситуацию в стране

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Россия будет фиксировать и пресекать любые попытки западных государств оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в стране через прямые или косвенные призывы к участию в несанкционированных акциях, заявили в российском МИД.
МИД: Россия будет пресекать попытки влияния извне на ситуацию в стране
  • globallookpress.com

По словам исполняющего обязанности замдиректора департамента информации и печати МИД России Ильи Тимохова, в интервью и заявлениях политиков и журналистов в США, Канаде, Великобритании, Германии и Швеции выявлена однобокая подача информации о российской внутриполитической ситуации.

«На Западе не стесняют себя выполнением международных обязательств в вопросах невмешательства во внутренние дела суверенных государств», — цитирует РИА Новости его заявление в ходе выступления на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Тимохов подчеркнул, что МИД России постоянно следит за глобальным эфиром и принимает меры для предотвращения подобных случаев.

«Случаи откровенного вмешательства взяты нами на контроль, принимаются меры... Продолжим фиксировать и стараться пресекать все попытки внешних сил влиять на нашу внутриполитическую ситуацию», — заявил он.

Он также сообщил, что 8 августа МИД вызвал временного поверенного в делах ФРГ, а 9 августа — советника-посланника США в Москве.

Ранее немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

В Госдуме в ответ пригрозили обратиться в МИД с требованием лишить Deutsche Welle аккредитации.

По данным комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России, 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции в Москве.

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