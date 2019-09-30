США расширили санкционные списки в отношении России

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США ввели санкции против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.
США расширили санкционные списки в отношении России
  • Reuters

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина США, в санкционные списки включены Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

По данным властей США, они связаны с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency).

Кроме того, в список внесены зарегистрированные на Сейшельских Островах компании Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, а также Linburg Industries Ltd, зарегистрированная в Чехии.

В Минфине США считают, что эти компании связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, деятельность которого они связывают с Агентством интернет-исследований.

Ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела России. 

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