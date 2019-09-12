В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

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Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
  • РИА Новости

Он обратил внимание на положение документа, которое предусматривает ассигнование в Фонд противодействия влияния России в размере $250 млн в 2018—2019 годах для использования кибератак в странах НАТО и ЕС.

«То есть ещё в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственных организаций, чтобы участвовать во вмешательствах в наши внутренние дела», — цитирует Завалунова РИА Новости.

В 2012 году США приняли «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского». Он предусматривает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела России. 

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