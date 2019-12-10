США ввели санкции против главы МВД Грозного

Соединённые Штаты объявили о введении санкций в отношении главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова, которого Вашингтон считает «причастным к нарушению прав человека».

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РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовал Госдепартамент. В ведомстве назвали Ирасханова «ответственным за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин». В мае Министерство финансов США внесло пятерых россиян и спецотряд «Терек» в санкционный список. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что американские санкции указывают на правильный путь развития Чечни. В конце апреля Госдеп запретил въезд в США председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге.