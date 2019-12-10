США ввели санкции против главы МВД Грозного

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Соединённые Штаты объявили о введении санкций в отношении главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова, которого Вашингтон считает «причастным к нарушению прав человека».
США ввели санкции против главы МВД Грозного
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовал Госдепартамент.

В ведомстве назвали Ирасханова «ответственным за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин».

В мае Министерство финансов США внесло пятерых россиян и спецотряд «Терек» в санкционный список.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что американские санкции указывают на правильный путь развития Чечни.

В конце апреля Госдеп запретил въезд в США председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге.

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