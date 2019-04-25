Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение США запретить въезд на свою территорию председателю чеченского правительства Муслиму Хучиеву и его жене.
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram Кадырова, глава Чечни отметил, что «у Госдепа нет никаких иных задач и проблем».

«Есть меткое русское выражение про человека, который бьёт баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», — указал он.

Кадыров отметил, что, по его мнению, данный запрет никак не повлияет на Хучиева.

«Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета не жарко и не холодно! Жил без визитов в США — проживёт и дальше», — добавил глава Чечни.

Ранее Соединённые Штаты запретили въезд на свою территорию Хучиеву и его супруге.

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